Na Hrvaškem v 117 osnovnih šol niso vpisali niti enega prvošolca

Posledice množičnega izseljevanja in rojstva vse manj otrok

28. avgust 2018 ob 11:41

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Na Hrvaškem so pred začetkom novega šolskega leta zaprli osem osnovnih šol. V 117 osnovnih šolah v prvi razred niso vpisali niti enega učenca, kažejo podatki pristojnega ministrstva.

Gre za posledice množičnega izseljevanja in rojstva vse manj otrok, poroča novičarski portal Index.hr.

Na Hrvaškem je bilo na začetku prejšnjega šolskega leta nekaj več kot 2.100 osnovnih šol, je objavil hrvaški statistični urad na svoji spletni strani. Poleg skoraj 900 matičnih šol je nekaj več kot 1.100 podružničnih šol ter več kot 80 šol za učence s posebnimi potrebami.

Začasni podatki hrvaške državne uprave kažejo, da v novem šolskem letu v šestih podružničnih osnovnih šolah ne bo več pouka, ker ni učencev. Na območju Poreča v hrvaški Istri bodo zaprli dve podružnični šoli, tako da bodo učenci v novem šolskem letu hodili v šolo v mesto Poreč.

V 113 podružničnih šolah in štirih matičnih šolah letos v prvi razred niso vpisali nobenega učenca. Največ podružničnih šol brez prvih razredov bo v Šibeniško-kninski, Vukovarsko-sremski ter Liško-senjski županiji, kjer je približno petina šol brez prvošolcev. Samo v Varaždinski županiji in v Zagrebu ni nobene šole brez učencev, vpisanih v prvi razred, še navaja Index.hr.

Šol ne bodo zapirali

Na hrvaškem ministrstvu za znanost, izobraževanje in šport so izračunali, da v skoraj desetih odstotkih osnovnih šol v državi nimajo več učencev v prvih razredih. Teh šol ne bodo zapirali, ker bo v njih potekal pouk za učence drugih treh nižjih razredov, so še potrdili na ministrstvu.

J. R.