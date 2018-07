Na hrvaški obali rdeči alarm zaradi temperatur do 37 stopinj

V Nemčiji pričakujejo rekordno temperaturo letos

31. julij 2018 ob 13:56,

zadnji poseg: 31. julij 2018 ob 16:26

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Ob celotni hrvaški obali so zaradi visokih temperatur, ki se lahko povzpnejo do 37 stopinj Celzija, razglasili rdeči alarm. Rekordne temperature danes pričakujejo tudi v Nemčiji, v nekaterih drugih evropskih državah pa do petka.

Izjemno visoke temperature pričakujejo v hrvaški Istri, kjer bo po zelo topli noči danes med 33 in 37 stopinjami Celzija, je napovedal hrvaški hidrometeorološki zavod.

Ob celotni hrvaški obali veljajo podobna opozorila, temperature pa bodo morda za stopinjo ali dve nižje, kot so napovedane za Istro. Opoldne je bilo sicer najbolj vroče v Šibeniku, kjer so namerili 36 stopinj Celzija. Ob obali bo pihala zmerna burja, ki se bo popoldne obrnila v severozahodni veter.

Sončno in vroče bo večinoma po celotni Hrvaški, nevarno visoke temperature pa pričakujejo tudi v severovzhodnem delu države, vključno z Zagrebom. Krajevne plohe so mogoče v vzhodnem delu države, kjer prav tako opozarjajo na morebitno nevarnost visokih temperatur. Vročinski val naj bi na Hrvaškem vztrajal tudi v sredo.

Izogibanje opoldanskemu soncu

Vse domačine in turiste hrvaški vremenoslovci opozarjajo, da se je treba v skladu z navodili zdravstvenih služb zaščititi pred vročinskim valom, še posebej pa je treba zaščititi otroke in starejše. Svetujejo predvsem izogibanje soncu med 10.00 in 17.00.

Najugodnejše vreme bo v Gorskem kotarju, kjer nevarnosti vročinskega vala ni.

Vroče je tudi v drugih državah na Balkanu.

Nemčija: 20 otrok se je po odpovedi klimatske naprave pregrelo

Vročina še naprej vztraja tudi v zahodni Evropi. V Nemčiji, kjer temperature že več kot teden dni presegajo 30 stopinj Celzija, danes pričakujejo najbolj vroč dan v letu. O nevarnosti visokih temperatur jasno priča tudi dogodek v bližini Wildehausna na severozahodu Nemčije. Tam je šla skupina več kot 120 otrok, starih med 10 in 16 let, v zabaviščni park, ko pa so se vračali v svoj počitniški tabor, je na na enem izmed avtobusov odpovedala klimatska naprava, zaradi česar so se nekateri otroci pregreli. Kmalu je več kot 20 potnikov začelo tožiti zaradi vrtoglavice, zato se je avtobus ustavil. Pregretim otrokom in najstnikom je pomagalo 60 reševalcev.

Kot poroča Accuweather, se bodo temperature do petka stopnjevale v drugih zahodnih državah, v Veliki Britaniji naj bi namerili več kot 30 stopinj, v Berlinu 35 stopinj, v Madridu 40 stopinj, v Sevilli na jugu Španije pa 43 stopinj. Vroče bo do konca tedna.

Tudi na Madžarskem, kjer so temperature več kot 30 stopinj Celzija, so oblasti izdale opozorilo, o temperaturah več kot 30 stopinj Celzija poročajo tudi iz Češke in Avstrije, kjer so danes v Bludenzu na Predalberškem namerili 35,3 stopinje Celzija. V središču Dunaja so zaenkrat namerili 32,9 stopinje Celzija.

