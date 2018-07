Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kult je leta 1989 na Japonskem pridobil status verske organizacije. Foto: Reuters Sorodne novice Na Japonskem usmrtili člane in vodjo kulta Aum Šinrikjo Dodaj v

Na Japonskem usmrtili zadnje člane kulta Aum Šinrikjo

Sekta na tokijski podzemni železnici leta 1995 izvedla napad s sarinom

26. julij 2018 ob 10:18

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Na Japonskem so usmrtili še preostalih šest članov kulta Aum Šinrikjo (Vrhovna resnica), ki je bil odgovoren za napad s sarinom na tokijski podzemni železnici leta 1995, v katerem je umrlo 13 ljudi.

Že na začetku meseca so usmrtili vodjo kulta Šoka Asaharo in šest drugih članov kulta.

63-letni Asahara, čigar pravo ime je Čizuo Macumoto, in 12 članov kulta je bilo obsojenih na smrt zaradi serije zločinov, v katerih je bilo ubitih 27 ljudi, med drugim 13 v napadu s sarinom na podzemni železnici v Tokiu.

20. marca 1995 so člani sekte Aum Šinrikjo vstopili v več vlakov tokijske podzemne železnice in z dežniki prebodli plastične vrečke, v katerih je bil smrtonosni plin. Pripadniki kulta so želeli s tem dejanjem preprečiti načrtovano racijo japonske policije na sedežu sekte ob vznožju japonske svete gore Fudži.

Imel več deset tisoč sledilcev

Asahara je sekto ustanovil leta 1984, svojim privržencem pa je obljubljal boljše življenje in razsvetljenje. Asahara se je razglasil obenem za Kristusa in prvega "razsvetljenega" po Budi. Kult je pridobil uradni status verske organizacije na Japonskem leta 1989, pridobil pa je številne sledilce. Na vrhuncu priljubljenosti je Asahari sledilo več deset tisoč ljudi po vsem svetu. Skupina se je postopoma spreminjala v paranoični kult, obseden s koncem sveta.

Asahara je izkoristil duhovno krizo, ki je nastala po gospodarskem razcvetu na Japonskem in v kateri so se mlajši Japonci začeli zatekati k novim religijam in sektam. Leta 1995 je imela sekta več kot 15.000 članov, po aretaciji Asahare maja istega leta pa se je preimenovala v Aleph.

Sarin je smrtonosen živčni plin, ki so ga nacisti v taboriščih uporabljali že med drugo svetovno vojno. Je brez barve in vonja. Para plina je težja od zraka, zato se koncentrira pri tleh. V vlažnem okolju se hitro razgradi, vendar pa se z višanjem temperature kljub vlagi njegova obstojnost veča. Kemično orožje sarin so leta 1938 v Nemčiji odkrili štirje znanstveniki, po katerih je plin tudi dobil ime.

A. P. J.