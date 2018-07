Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Število smrtnih žrtev na Japonskem je močno naraslo. Foto: Reuters Sorodne novice Japonska: Zaradi rekordnega deževja najmanj 30 mrtvih, dva milijona evakuiranih Dodaj v

Na Japonskem že najmanj 66 mrtvih zaradi večdnevnega deževja

Dva milijona ljudi morajo evakuirati

8. julij 2018 ob 10:32

Tokio - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Število smrtnih žrtev večdnevnega obilnega deževja na jugu in zahodu Japonske se je povzpelo na najmanj 66, še 60 ljudi pogrešajo. Štirje ljudje so v kritičnem stanju.

Na Japonskem že od četrtka močno dežuje, zaradi česar so poplavljene številne ceste in hiše, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Številni ljudje so ujeti v svojih hišah ali na strehah.

Rekordne padavine beležijo v številnih prefekturah, vključno s Hirošimo, kjer je bilo največ smrtnih žrtev. Tam je umrlo 27 ljudi, 21 jih še pogrešajo. Na otoku Šikoku na jugozahodu države pa je v poplavah umrlo 19 ljudi.

V mestu Kurašiki na zahodu države je ujetih 1.000 ljudi, vključno s 100 v bolnišnici, kjer čakajo na reševalce s helikopterji in čolni.

Oblasti so ukazale evakuacijo dveh milijonov ljudi, dodatnim 2,3 milijona pa so evakuacijo priporočile. Po jugozahodu in zahodu države je razporejenih okoli 54.000 reševalcev iz vojske, policije in gasilskih brigad.

Vremenoslovci napovedujejo, da se bo obilno deževje na jugu in zahodu države nadaljevalo tudi danes.

B. V.