Na jugovzhodu Turčije ubili dva politika Erdoganovega AKP-ja

Turška vojska v zračnih napadih ubila 14 kurdskih borcev

2. julij 2017 ob 17:46

Diyarbakir - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V ločenih incidentih na jugovzhodu Turčije sta bila ubita politika turške vladajoče Stranke za pravičnost in razvoj (AKP). Oblasti odgovornost pripisujejo Kurdski delavski stranki (PKK).

Namestnik vodje AKP-ja v regiji Ozalp Aydin Ahi je umrl v noči s sobote na nedeljo, ko ga je strelec ubil le nekaj metrov od njegove hiše, sporoča regijski urad.

Namestnik vodje AKP-ja v regiji Lice Orhan Mercan je bil ustreljen zgodaj v soboto pred svojo hišo in je nato umrl v bolnišnici, je sporočil regijski urad.

Več regionalnih predstavnikov Erdoganove stranke je sporočilo, da za napadoma stoji prepovedana PKK.

Tudi namestnik turškega premierja Numan Kurtulmus je na Twitterju odgovornost za napad pripisal PKK-ju, ki sicer ni prevzela odgovornosti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Turška tiskovna agencija Anadolu poroča, da so že priprli 16 osumljencev.

Turška vojska v letalskih napadih ubila 14 borcev

V zračnem napadu je v regiji Mardin turška vojska ubila pet borcev PKK-ja, ki naj bi pripravljali napad na vojaško bazo. V ločenih zračnih napadih na turško regijo Bingol in iraško regijo Metina je umrlo skupno še devet borcev PKK-ja, sporoča turška vojska.

V soboto naj bi v spopadih v regijah Diyarbakir, Hakkari in Sirnak umrli trije kurdski borci.

Dolgotrajni konflikt med PKK-jem in turško oblastjo

PKK je leta 1984 začel upor proti turški oblasti. V konfliktu je doslej življenje izgubilo več kot 40.000 ljudi, večinoma Kurdov. Junija 2015 se sprtima stranema ni uspelo dogovoriti o prekinitvi ognja, od takrat pa se turška vojska okrepljeno bori proti PKK-ju na jugovzhodu Turčije, kjer živi večina kurdske manjšine v Turčiji. Ta naj bi po ocenah Kurdskega inštituta v Parizu štela med 15 in 20 milijoni predstavnikov. Kurdsko delavsko stranko PKK Turčija, EU in ZDA označujejo za teroristično organizacijo.

J. R.