Na jugozahodu Sirije začela veljati prekinitev ognja

Tillerson: Rusija in ZDA imajo v Siriji isti cilj

9. julij 2017 ob 15:06

Damask - MMC RTV SLO/STA

Na jugozahodu Sirije je začela veljati prekinitev ognja. Da jo bodo spoštovale vse strani, naj bi jamčile ZDA in Rusija. Na območju je bilo v zadnjih urah razmeroma mirno.

Ruski, ameriški in jordanski strokovnjaki so se v petek dogovorili o vzpostavitvi deeskalacijskega območja. Prekinitev ognja, za katero je javnost izvedela na dan prvega srečanja predsednikov ZDA in Rusije, Donalda Trumpa in Vladimirja Putina, ob robu vrha G20 v Hamburgu, naj bi veljala v pokrajinah Dara, Kunejtra in Svejda.

Rusija in ZDA naj bi jamčile, da bodo vse strani spoštovale prekinitev, za varnost okrog omenjenega območja pa bo ob koordinaciji z ZDA in Jordanijo skrbela ruska vojaška policija.

BBC poroča, da naj bi bila prekinitev ognja posledica večmesečnih tajnih pogovorov med predstavniki ZDA in Rusije. Po srečanju Trumpa in Putina v Hamburgu je ameriški zunanji minister Rex Tillerson dejal, da je ta prekinitev ognja prvi znak, da lahko ZDA in Rusija sodelujejo v Siriji.

Medtem ko Rusija tam podpira predsednika Bašarja Al Asada, ZDA pa upornike, ameriške sile pa napadajo ne le položajev t. i. Islamske države, ampak tudi položaje vladnih sil, Tillerson pravi, da imajo ZDA in Rusija v Siriji pravzaprav "povsem iste cilje", ne strinjajo pa se glede načina, kako jih izpolniti.

Nov napad s sodi

Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice je sirska vojska ponoči na uporniške položaje v mestu Dara odvrgla nekaj sodov z razstrelivom. O žrtvah ne poročajo.

Pogajanja o deeskalacijskih območjih

Rusija, glavna zaveznica sirskega režima pod vodstvom predsednika Bašarja Al Asada, se letos s Turčijo in Iranom pogovarja o vzpostavitvi štirih t. i. deeskalacijskih območij v Siriji. V Astani so ta teden potekala tudi pogajanja o tem, a so bila neuspešna, ker niso mogli doseči dogovora o načinu upravljanja in natančnih mejah teh območij.

B. V.