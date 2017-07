Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mesto Gvangdžo na jugu Kitajske je s 14 milijoni prebivalcev največje mesto in prestolnica pokrajine Guangdong. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Kitajskem padec žerjava usoden za sedem delavcev

Varnost pri delu velik problem na Kitajskem

23. julij 2017 ob 10:17

Gvangdžo - MMC RTV SLO/STA

Na gradbišču v mestu Gvangdžo na jugu Kitajske je v nesreči žerjava umrlo sedem ljudi, dva človeka sta bila ranjena in so ju prepeljali v bolnišnico, so sporočile oblasti.

Žerjav na gradbišču enega največjih kitajskih gradbenih podjetij naj bi se najprej nagnil in nato zrušil na gradbišče v mestni četrti Haidžu. Dva človeka, ki so ju prepeljali v mestno bolnišnico, naj bi bila v stabilnem zdravstvenem stanju, poroča Washington Post. Oblasti mestne četrti Haidžu so naročile preiskavo dogodka.

Čeprav so se razmere v preteklih letih izboljšale, je varnost pri delu zaradi korupcije in rednega kršenja varnostnih regulacij na Kitajskem velika težava, še poroča Washington Post.

Leta 2016 na kitajskih deloviščih umrlo 41.000 ljudi

Po poročanju kitajskega portala GB Times, ki se sklicuje na kitajsko tiskovno agencijo Šinhua, je bilo po podatkih Državne uprave za varnost pri delu (SAWS) v letu 2016 na Kitajskem 60.000 varnostnih nesreč na deloviščih, pri čemer je umrlo 41.000 ljudi. Večina nesreč pri delu pa se sicer zgodi v manjših premogovnikih, v katerih na Kitajskem izkopljejo 60 odstotkov skupnega izkopa premoga. Tako število nesreč kot število smrti je bilo sicer nižje kot leta 2015.

J. R.