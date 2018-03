Na Koroškem v koaliciji socialdemokrati in ljudska stranka

V celovškem deželnem zboru bo sedela tudi koroška Slovenka Ana Blatnik

28. marec 2018 ob 21:29

Celovec - MMC RTV SLO, STA

Na avstrijskem Koroškem so socialdemokrati (SPÖ) in ljudska stranka (ÖVP) dosegli dogovor o koaliciji. Koroški deželni glavar ostaja socialdemokrat Peter Kaiser.

V deželni vladi v Celovcu bo sedem ministrov, pet iz vrst socialdemokratov in dva iz ljudske stranke. Vlada naj bi prisegla 12. aprila.

Kaiser je ob sklenitvi dogovora dejal, da so pogajanja o oblikovanju vlade potekala v konstruktivnem duhu. Zadovoljstvo s pogajanji je izrazil tudi vodja koroškega ÖVP-ja Christian Benger.

Stranki bosta koalicijsko pogodbo podpisali 11. aprila, dan pozneje, ko se bo konstituiral koroški deželni zbor, pa bo vlada prisegla. Kdo bodo njeni člani, še ni znano.

Deželne volitve na Koroškem so bile 4. marca. Zmagali so socialdemokrati s 47,7 odstotka podpore, na drugo mesto so se s 23,38 odstotka uvrstili svobodnjaki, ÖVP pa je bil tretji s 15,35 odstotka.

Za mandat v celovškem deželnem zboru se je potegovalo tudi nekaj koroških Slovencev na listah različnih strank. Uspelo je Ani Blatnik, ki je kandidirala na listi socialdemokratov.

Volitve so bile prve po odpravi t. i. proporca v deželni ustavi. Proporc je določal, da imajo svoje mesto v deželni vladi vse stranke, ki so zastopane v deželnem zboru in imajo določeno število poslancev. Letos so po volitvah sledila koalicijska pogajanja.

A. P. J.