Na Londonskem mostu kombi v pešce, na tržnici Borough napad z nožem

Policija se je na tržnici Borough odzvala s streljanjem

3. junij 2017 ob 23:57,

zadnji poseg: 4. junij 2017 ob 01:06

London - MMC RTV SLO/Reuters

Na Londonskem mostu v središču britanske prestolnice je kombi zapeljal med pešce na pločniku, pri čemer je bil ubit en človek, več pa jih je bilo ranjenih. Hkrati naj bi na bližnji tržnici Borough prišlo do napada z nožem. Policija se je odzvala s strelnim orožjem.

CNN navaja očividca, ki je povedal, da sta blizu Londonskega mostu v restavracijo vstopila dva moška in z nožem zabodla natakarico in gosta.

Policija je sporočila, da išče tri osumljence, ki utegnejo biti oboroženi. Londonski most je zaprt, ljudje pa pozvani, naj se izogibajo temu območju. Policija je hkrati prek Twitterja svetovala ljudjem, naj "zbežijo, se skrijejo in sporočijo", če bodo v bližini napada. Na mostu so policijska in reševalna vozila, kraj preletavajo helikopterji. Po izjavah očividca naj bi bilo na mostu od 30 do 40 reševalnih vozil.

Tiskovni predstavnik vlade je sporočil, da britansko premierko Thereso May obveščajo o dogajanju.

Več sledi ...

B. R.