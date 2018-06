Na Madžarskem predlog zakona, ki bi omejil možnost protestov

Opozorila, da gre za del širšega zatiranja civilne družbe

29. junij 2018 ob 13:11

Budimpešta - MMC RTV SLO

Madžarski pravosodni minister Laszlo Trocsanyi je v torek predlagal zakon, ki bi lahko ob redkih izjemah prepovedal udeležbo na shodih in zborovanjih, ki niso prejela ustreznih dovoljenj.

Organizacije za človekove pravice so že opozorile na nevarnost predloga, ki bi omejil zakonski okvir za organizacijo protestov na Madžarskem.

Po poročanju Al Džazire, ki navaja madžarski portal v angleščini Daily News Hungary, bi zakon na takšnih dogodkih med drugim prepovedal nošenje orožja in vojaških oblačil ter zakrivanje obraza.

Shodi bi bili prepovedani, če bi kršili "pravice do zasebnosti ali varnosti družine, doma, človekovega dostojanstva ali dostojanstva madžarske države oziroma nacionalnih, etničnih, rasnih ali verskih skupnosti," piše v besedilu zakonskega predloga.

S pravosodnega ministrstva sporočajo, da je predlog "utemeljen na nemškem modelu" in da "spoštuje ter zagotavlja svobodo združevanja in ureja uresničevanje te svobode na osnovi sodobnega pristopa v skladu z relevantnimi mednarodnimi standardi".

Oblasti bi lahko preprečevale proteste

Nora Koves, strokovnjakinja na področju človekovih pravic z Inštituta Eötvösa Károlyja, je dejala, da bo predlog najverjetneje sprejet, saj ima vladajoča stranka Fidesz dvetretjinsko večino v parlamentu.

"Problem je v tem, da bi v bistvu lahko preprečili vsak protest, če bi to želeli," je dejala za Al Džaziro. Poudarja, da gre za širši proces napadov na nevladne organizacije, pravosodje in pravico združevanja.

Todor Gardos iz organizacije za zaščito človekovih pravic Human Rights Watch je o predlogu dejal, da jih "močno skrbi", in ga postavil v kontekst "drugih poskusov omejevanja svobode izražanja". Kot je dejal, bi bilo "kar koli, kar bi dalo več pristojnosti policiji, da prepove protest, skrb vzbujajoče".



Predlog prihaja v času povečane zaskrbljenosti Evropske unije in civilne družbe glede, kot to vidijo, zatiranja nevladnih organizacij in političnih nasprotnikov.

Kriminalizacija pomoči beguncem

Ta mesec je bil tako na Madžarskem sprejet zakon, ki kriminalizira pomoč beguncem in migrantom, ki v državo vstopijo na nezakonit način. Namen zakona naj bi bil predvsem poskus omejitve zmožnosti nevladnih organizacij in drugih za delo z begunci in migranti. Uveden je bil tudi 25-odstotni davek za nevladne organizacije, ki pomagajo prebežnikom.

Gardos je opozoril, da se sprejemajo tudi drugi zakoni, ki omejujejo delo nevladnih organizacij, a da je zakonodaja na področju pravice do združevanja širša, pri čemer se vprašanje svobode izražanja tiče vsakogar.

Madžarski premier Viktor Orban, ki je aprila spet zmagal na volitvah, je med kampanjo obljubljal, da ba ustavil prihod prebežnikov na Madžarsko, svaril pa je tudi pred "islamizacijo" Evrope.

B. V.