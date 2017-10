Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Do napada je prišlo na južnem delu Manhattna. Foto: Reuters Dodaj v

Na Manhattnu s poltovornjakom sejal smrt med kolesarji

Policija storilca že prijela

31. oktober 2017 ob 20:55,

zadnji poseg: 31. oktober 2017 ob 21:35

New York - MMC RTV SLO

V New Yorku je za zdaj še neznani moški s poltovornjakom zapeljal v množico kolesarjev, pri čemer jih je bilo več ubitih in ranjenih. Policija dejanje obravnava kot teroristični napad.

Moški se je potem, ko je pokosil več kolesarjev, s svojim vozilom zaletel v drug avtomobil, izstopil in začel groziti s strelnim orožjem, nakar ga je ustrelila policija in je zdaj v pridržanju.

Natančno število žrtev ni znano, policija je potrdila le, da mrtvi so, CNN in Daily Mail pa poročata o šestih mrtvih in več ranjenih.

Incident se je zgodil na južnem delu Manhattna, policija pa ljudi poziva, naj se izogibajo delu med Chambers Street in West Street, kar je nedaleč od Svetovnega trgovinskega centra (WTC).

Več sledi ...

K. S.