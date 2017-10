Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 13 glasov Ocenite to novico! Do napada je prišlo na južnem delu Manhattna. Foto: Reuters Dodaj v

Na Manhattnu z vozilom v ljudi, najmanj osem mrtvih

Napadalec je ranjen v trebuh

31. oktober 2017 ob 20:55,

zadnji poseg: 31. oktober 2017 ob 23:07

New York - MMC RTV SLO, Reuters

V New Yorku na Manhattnu je 29-letni moški, oborožen s puško za paintball, s poltovornjakom zapeljal v množico kolesarjev in tekačev, pri čemer je bilo ubitih najmanj osem ljudi, dvanajst pa ranjenih.

Policija dejanje obravnava kot teroristični napad, pri čemer za zdaj še ne namerava razkriti identitete napadalca. Moški je z najetim vozilom zapeljal med ljudi na kolesarski stezi in se potem še nekaj časa vozil po njej, dokler ni trčil v šolski avtobus. V voznika, ki je izstopil iz avtomobila z lažnim orožjem, je streljal policist in ga zadel v trebuh. Po izjavah očividcev je napadalec v arabščini vpil Alah je velik, je poročal CNN. Policija je sporočila, da so ga priprli.

Medtem ko je newyorški župan Bill de Blasio na novinarski konferenci dejal, da gre za strahopeten teroristični napad, je guverner države New York Andrew Cuomo je zatrdil, da vse kaže, da je napadalec deloval sam. Ameriški predsednik Donald Trump je v prvem odzivu tvitnil: "Kaže, da se je v NYC zgodil nov napad, ki ga je izvedla zelo bolna in motena oseba."

Incident se je zgodil na jugozahodnem delu Manhattna - storilec naj bi pripeljal s Houston Streeta proti Tribeci, nato pa zapeljal na obljudeno kolesarsko stezo na West Side Highway ob reki Hudson.

K. S., B. R.