Na Manhattnu z vozilom v ljudi, najmanj šest mrtvih

Policija storilca že prijela

31. oktober 2017 ob 20:55,

zadnji poseg: 31. oktober 2017 ob 21:35

New York - MMC RTV SLO, Reuters

V New Yorku je za zdaj še neznani moški s poltovornjakom zapeljal v množico kolesarjev in tekačev, pri čemer jih je bilo več ljudi ubitih in ranjenih. Policija dejanje obravnava kot teroristični napad.

Moški se je, potem ko je pokosil več kolesarjev, s svojim vozilom zaletel v drugo vozilo, izstopil in začel groziti z lažnim strelnim orožjem, nakar ga je policija ustrelila v nogo in je zdaj v bolnišnici. Po izjavah očividcev je napadalec v arabščini vpil Alah je velik, je poročal CNN.

Policija je potrdila le, da mrtvi so, CNN pa poroča o šestih mrtvih in 15 ranjenih.

Fotografije in posnetki s kraja dogodka prikazujejo zvita in razbita kolesa na tleh ter pešce, kako nudijo pomoč ranjenim kolesarjem.

Incident se je zgodil na južnem delu Manhattna - storilec naj bi pripeljal s Houston Streeta proti Tribeci, nato pa zapeljal na obljudeno kolesarsko stezo na West Side Highway.

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa so o dogajanju že obvestili.

