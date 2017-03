Na mednarodni dan žensk po svetu več stavk in shodov

"Dan brez žensk" po ZDA

8. marec 2017 ob 21:21

Rim, Washington, Dublin - MMC RTV SLO/STA

V Italiji na mednarodni dan žensk poteka več stavk in shodov. V Rimu zaradi stavke ni obratovala podzemna železnica, zaprti pa so bili tudi vrtci. Protestni shodi potekajo tudi drugje po svetu.

Ženske v Italiji so odšle na ulice in med drugim pozivale k večjemu številu kriznih centrov za žrtve družinskega nasilja ter pravici do splava. Največji italijanski sindikat CGIL je organiziral stavke, nenapovedane dogodke in proteste po vsej državi, s katerimi se "borijo proti moškemu nasilju, večanju neenakopravnosti in diskriminacije na delovnem mestu," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA dejala vodja politike spolov pri CGIL-u Loredana Taddei.

V Italiji je zaposlenih 65 odstotkov moških in manj kot 47 odstotkov žensk. Te v povprečju zaslužijo 16 odstotkov manj na uro kot moški in 31 odstotkov manj na letni ravni.

Spodnji dom parlamenta ima zastave obešene na pol droga, s tem pa se spominjajo žrtev nasilja v družinah. Poslanci in poslanke so 2. marca sprejeli zakon, ki kaznuje morilce svojih žena z dosmrtno zaporno kaznijo in okrepi zaščito otrok, ki so zaradi nasilja v družini postali sirote. Zakon mora sprejeti še senat.

V Italiji v nasprotju z mnogo državami tradicionalno ob mednarodnem dnevu žensk namesto nageljnov podarjajo mimoze, ki kljub svoji navidezni občutljivosti kažejo moč in lahko rastejo tudi na bolj neprijaznem območju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na Irskem proti omejevanju splava

Na dan žensk potekajo protesti tudi drugje po svetu. Kot poroča BBC, so na Irskem ženske po državi stavkale in bile oblečene v črno v znak protesta proti restriktivni zakonodaji o splavu. Solidarnostni protesti so potekali tudi v Londonu, Amsterdamu in drugje, kjer so ljudje pozivali k spremembi irske zakonodaje.

Ženske na Poljskem so organizirale shode in zahtevale zaščito pred nasiljem, enake pravice in spoštovanje.

Nemški letalski prevoznik Lufthansa je sporočil, da bo v podporo mednarodnemu dnevu žensk letelo šest posadk, sestavljenih iz samih žensk. Sicer je le šest odstotkov pilotov oziroma pilotk tega prevoznika žensk.

Stavka žensk v ZDA

V ZDA naj bi na tisoče žensk ne odšlo na delo ali porabljalo denarja, s čimer želijo prikazati svojo gospodarsko moč in vpliv v družbi. "Prispevamo vso to vrednost in vzdržujemo sistem, imamo pa neenake koristi," je dejala Cassady Findlay, predstavnica organizatorjev stavk in protestov. Plače žensk v ZDA predstavljajo le štiri petine plač moških, poroča BBC.

Šole v nekaterih okrožjih so bile prisiljene zapreti vrata, potem ko je del osebja zapustil delovno mesto. Iz Bele hiše so sporočili, da se nobena članica osebja ni udeležila stavke.

"Dan brez žensk" organizira skupina, ki je organizirala tudi januarski Pohod žensk, na katerem je več milijonov ljudi po ZDA protestiralo dan po inavguraciji predsednika Donalda Trumpa. Tokratni protesti so napovedani v New Yorku, Philadelphii, Baltimoru, Milwaukeeju, Washingtonu in Berkeleyju, poroča BBC. Nekateri delodajalci so delavkam omogočili, da se udeležijo protestov.

V Črni gori je več sto žensk protestiralo proti rezom državne pomoči za matere treh ali več otrok, v Romuniji pa je več deset žensk leglo na tla in bralo imena žensk, ki so jih ubili njihovi partnerji, s čimer so želele opozoriti na družinsko nasilje. Množični pohod žensk je potekal tudi v Carigradu.

B. V.