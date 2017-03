Na Nizozemskem slavi vladajoča stranka premierja Rutteja

Volitve v senci spora s Turčijo in vzpona desničarskih strank

15. marec 2017 ob 16:45,

zadnji poseg: 15. marec 2017 ob 21:25

Haag - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Glede na izide vzporednih volitev na Nizozemskem je največ glasov prejela vladajoča Ljudska stranka za svobodo in demokracijo (VVD) premierja Marka Rutteja.

Na drugem mestu z 19 osvojenimi sedeži v 150-članskem parlamentu sledijo tri stranke, med njimi tudi desničarska Stranka za svobodo (PVV) Geerta Wildersa.

Izidi vzporednih volitev kažejo, da je VVD v parlamentu osvojil 31 sedežev. Po 19 sedežev so dobili PVV, krščanski demokrati (CDA) in liberalni Demokrati 66 (D66). Zeleni (GL) so dobili 16 poslancev in socialisti (SP) 14.

Visoka volilna udeležba

Zanimanje nizozemskih volivcev za glasovanje na parlamentarnih volitvah je bilo večje od volilne udeležbe na zadnjih volitvah leta 2012 in pred nekaterimi volišči so nastale daljše vrste.

Po zadnjih ocenah se je na volišča odpravilo 81 odstotkov volivcev, kar je več kot na zadnjih volitvah, ko je bila volilna udeležba 74-odstotna. Na Nizozemskem je sicer volilna udeležba tradicionalno visoka.



Velik vpliv na visoko volilno udeležbo naj bi imela tudi lepo vreme in želja po odločanju po žgoči predvolilni kampanji, ki je bila osredotočena bolj na iskanje identitete in kulturnih vrednot kot pa na običajna vprašanja o gospodarskem napredku. Poleg tega so volitve potekale v senci spora s Turčijo.

Rekordnih 28 strank

Za naklonjenost volivcev se je potegovalo rekordnih 28 strank. Največ pozornosti je bilo namenjene "spopadu" med stranko Wildersa, ki je znan po svojih do islama kritičnih izjavah in zavzemanju za izstop Nizozemske iz Evropske unije, in vladajočim VVD-jem.

Parlamentarne volitve na Nizozemskem veljajo za preizkus priljubljenosti skrajno desnih in populističnih strank pred drugimi letošnjimi volitvami v Evropi, kot so predsedniške v Franciji in parlamentarne v Nemčiji.

Javnomnenjske raziskave so napovedovale tesen izid. Dan pred volitvami, ko je bila skoraj polovica nizozemskih volivcev še neodločenih, sta bili glavni stranki v anketah tako rekoč izenačeni, zadnja javnomnenjska raziskava pa je nato pokazala, da PVV že zaostaja za VVD-jem.

Wilders je sicer skoraj do zadnjega veljal za očitnega zmagovalca volitev, a brez možnosti za sestavo nove vlade, saj so vse večje stranke vnaprej odločno zavrnile, da bi po volitvah koalicijo sklenile s PVV-jem.

Vabljeni k ogledu Globusa Volitve na Nizozemskem bodo tudi tema četrtkovega Globusa z Mojco Širok. Bodo volitve na Nizozemskem opozorile tudi na zanemarjene težave Evropske unije? V četrtek na 1. programu TV Slovenija ob 21.00.

G. V.