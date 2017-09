Na Norveškem ostaja na oblasti desnosredinski blok

Odnosi z Evropsko unijo naj bi se prevetrili

11. september 2017 ob 09:15,

zadnji poseg: 11. september 2017 ob 21:43

Oslo - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Glede na izide vzporednih volitev je zmagovalec parlamentarnih volitev na Norveškem vladajoči konservativni blok premierke Erne Solberg.

Konservativni blok, v katerem so združene štiri stranke: konservativna, stranka napredka, krščanski demokrati in liberalci, je po projekcijah osvojil 88 sedežev v 169-članskem norveškem parlamentu, imenovanem stortingu.

Kot kaže, so konservativci za las porazili opozicijski levičarski blok na čelu z vodjo laburistov Jonasom Gahrejem Störejem, ki naj bi prejel 80 sedežev.

Laburisti in njihovi zavezniki so bili večino leta po javnomnenjskih raziskavah v prednosti, a je v zadnjem času podpora vladajoči koaliciji narasla zaradi dobrih gospodarskih izidov.

Prevetritev odnosov z Evropsko unijo

Ne glede na izide naj bi tokratne norveške parlamentarne volitve prinesle prevetritev odnosov z Evropsko unijo, saj naj bi se okrepila podpora tistim norveškim strankam, ki so kritične do EU-ja. Norveška ni članica EU-ja, je pa od leta 1994 članica Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in schengenskega območja.

Najbolj radikalno stališče zastopa Stranka centra, ki bi lahko po volitvah vstopila v koalicijo z laburisti, in se zavzema za odpravo članstva v EGP-ju in sklenitev trgovinskega sporazuma. Tudi če bi se konservativci obdržali na oblasti, bi lahko po volitvah ubrali do EU-ja kritično smer po zaslugi koalicijske Stranke napredka, ki je znana po svojih protimigrantskih stališčih. Razpravo o prevetritvi odnosov je na Norveškem okrepila tudi odločitev Velike Britanije za odhod iz povezave. Norveški volivci so na dveh referendumih, leta 1972 in 1994, že zavrnili vstop Norveške v EU.

A. P. J., A. V.