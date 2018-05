Na novih protestih v Gazi izraelske sile ubile enega, ranile pa več kot sto ljudi

Izrael do zdaj v protestih ubil okoli 50 Palestincev

12. maj 2018 ob 09:56

Gaza - MMC RTV SLO

Na sedmih zaporednih petkovih protestih Palestincev v Gazi so izraelske sile s pravim strelivom ustrelile in ubile 40-letnika, ranile pa več kot 160 ljudi, med njimi novinarja.

Od začetka protestov v okviru Velikega pohoda vrnitve, ki simbolizira zahtevo beguncev v Gazi in njihovih potomcev po vrnitvi na domove v sedanjem Izraelu, od koder so bili pregnani leta 1948, je Izrael v Gazi ubil najmanj 48 Palestincev, ranil pa jih je več kot 8.500. Od tega so številni pohabljeni, saj so jim morali zaradi poškodb amputirati ude.

Tiskovni predstavnik ministrstva za zdravje v Gazi Ašraf Al Kidra je dejal, da je bilo v petek s pravim strelivom, solzivcem ali z gumeno-jeklenimi naboji ranjenih 167 ljudi. Med njimi je tudi novinar, ki je bil na jugu Gaze ranjen v nogo.

Po poročanju Al Džazire so protestniki tudi tokrat na prizorišče protestov blizu izraelske ograje oziroma zidu, ki loči Izrael od okupiranega ozemlja Gaze, prinesli pnevmatike, ki jih zažgejo, da bi izraelskim ostrostrelcem, ki streljajo na ljudi, otežili pogled na njihove tarče.

70 let od nakbe

Petkovi protesti zadnjih nekaj tednov so del šesttedenske kampanje, ki naj bi vrhunec dosegla 15. maja, ko Palestinci zaznamujejo nakbo oziroma katastrofo. Pred 70 leti je bilo namreč z ozemlja sedanjega Izraela na silo pregnanih 750.000 Palestincev. Del se jih je zatekel v Gazo, pogosto le nekaj deset kilometrov od svojega doma, v katerega jim Izrael nikoli ni dopustil vrnitve. Več kot polovica od okoli dveh milijonov prebivalcev Gaze je beguncev ali njihovih potomcev.

Al Džazira poroča, da naj bi potekali tajni pogovori z namenom preprečitve protestov na dan zaznamovanja nakbe. Takrat naj bi se namreč ob vsej meji Gaze z Izraelom, ki je sicer dolga le nekaj deset kilometrov, zbralo na sto tisoče ljudi. Morda je bilo tudi zaradi priprav na obsežne demonstracije v naslednjih dneh v petek na protestih manj ljudi kot pretekle tedne, je poročala Al Džazira.

Palestinci v Gazi, ki meri zgolj okoli 360 kvadratnih kilometrov, območja zaradi izraelske in delno egiptovske zapore ne morejo zapustiti. Izrael je z Egiptom zaporo Gaze uvedel leta 2007 po zmagi palestinskega gibanja Hamas na volitvah leto prej, zaradi zapore in 51-letne izraelske okupacije pa so razmere v Gazi po podatkih ZN-a nevzdržne.

