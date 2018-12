Obletnico španske ustave je v Madridu proslavil tudi španski kralj Filip. Foto: Reuters Sorodne novice Parlament v Barceloni poziva k odpravi španske monarhije Dodaj v

Na obletnico španske ustave izgredi v katalonskem mestu Girona

Ranjenih več policistov

6. december 2018 ob 19:10

Girona - MMC RTV SLO, STA

Praznovanje 40-letnice španske ustave so v katalonskem mestu Girona zaznamovali s protesti, ki so se sprevrgli tudi v nasilje, v katerem so bili ranjeni štirje policisti, enega človeka so aretirali.

Protestniki so izrazili nasprotovanje s praznovanjem obletnice v središču mesta, poroča katalonski portal Catalan News.

Do izgredov je prišlo, ko so predstavniki gibanja Antifa porušili ograje, pripravljene za dogodek podpornikov združitve s Španijo dve uri kasneje.

V pretepu so bili ranjeni štirje policisti, eden med njimi huje, zdravstveni delavci pa so obravnavali 15 poškodb protestnikov.

