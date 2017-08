Trump prispel v Texas, v Houstonu odpirajo nova zatočišča

Najhuje še ni mimo, opozarjajo oblasti

29. avgust 2017 ob 08:13,

zadnji poseg: 29. avgust 2017 ob 19:18

Houston - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V poplavah, ki so nastale zaradi tropske nevihte Harvey, je v Teksasu umrlo najmanj devet ljudi, na desettisoče pa jih je bilo prisiljenih zapustiti domove. Medtem je voda preplavila tudi največji jez v bližini Houstona.

Voda je že dosegla višino najpomembnejšega jezu v območju Houstona Addicks dam in ga začela preplavljati, kljub temu, da so upravljalci predtem poskušali del vode, ki jo jez zadržuje, preusmeriti. Stabilnost jezu sicer ni ogrožena, vendar bo voda, ki se izteka čezenj, še zvišala gladino reke Buffalo Bayou, poroča BBC. Strokovnjake skrbi tudi naraščujoča gladina vode na jezu Barker, ki prav tako uravnava količino vode v isti reki.

Medtem je popustil nasip na območju Columbia Lakes v teksaškem okrožju Brazoria. "Nasip na Columbia Lakes je popustil. Takoj odidite," so tvitnile okrožne oblasti.

Tropska nevihta Harvey se zdaj seli in začenja prizadevati zvezno državo Louisiana.

V Teksasu rešujejo več sto ljudi

Na stotine ljudi, ki so v Houstonu obtičali zaradi poplav, s helikopterji, čolni in posebnimi vozili rešuje na tisoče pripadnikov nacionalne garde, policije, obalne straže, reševalnih služb, pomagajo številni civilisti.

Mestne oblasti se pripravljajo na odprtje dodatnih zatočišč za evakuirance. Do ponedeljka zvečer je zatočišče poiskalo 11.000 prebivalcev. Houston je za pomoč medtem zaprosil federalno agencijo za izredne razmere, da priskrbi hrano in ležišča za 10.000 ljudi iz mesta in okolice.

Zatočišče v kongresnem centru trenutno gosti 9.000 ljudi, čeprav je bilo prvotno namenjeno za 5.000, zato oblasti postavljajo novo zatočišče na zahodu mesta, v bližini popuščajočih jezov in nasipov, je sporočil župan Houstona Sylvester Turner in dodal, da mesto ne bo zavrnilo nikogar, ki potrebuje pomoč.

Najmanj devet mrtvih

Mrtvih je najmanj devet ljudi. Med zadnjimi žrtvami je šestčlanska družina, vključno s štirimi otroki. Utopili naj bi se v kombiju, ki ga je odnesla voda, so sporočile oblasti.

V Houstonu, četrtem največjem ameriškem mestu, ki ima z okolico 6,8 milijona prebivalcev, so šole in poslovni prostori zaprti. V nekaterih nižje ležečih sosesk je voda dosegla višino prsi. V zadnjih dneh je v mestu namreč padlo rekordnih 75 centimetrov dežja, zaradi česar so se ulice spremenile v deroče reke.

Obe večji houstonski letališči sta zaprti, tako kot večina avtocest, železniških povezav in bolnišnica, iz katere so morali biti bolniki čez konec tedna evakuirani. Več kot četrt milijona ljudi je brez elektrike.



Direktor Zvezne agencije za izredne razmere William Long je dejal, da bo v zavetiščih začasno nastanjenih 30.000 ljudi. Zdaj jih je tam okoli 8.000. Mesto Houston ni ukazalo evakuacije zaradi strahu, da bi 2,3 milijona prebivalcev na cestah povzročilo kaos, ki bi bil lahko še smrtonosnejši, je pojasnil župan Sylvester Turner.

Več dežja kot v celem letu

Harvey je v petek dosegel Teksas kot najmočnejši orkan, ki je to državo prizadel v več kot pol stoletja. V zadnjih nekaj dneh je padlo več dežja kot na nekaterih prizadetih območjih v celem letu, poroča Reuters.



Najhuje pa še ni mimo. Nevihta se namreč premika počasi, zaradi česar še nevidene padavine povzročajo hude poplave. Nevihta naj bi se do srede počasi premikala proti Houstonu. Državni center za orkane je sporočil, da bo ponoči padlo še več dežja, kar naj bi še poslabšalo trenutne razmere.



Teksas, morda tudi Louisiano, kjer tudi močno dežuje, bo čez dan obiskal predsednik Donald Trump, ki se spoprijema s prvo naravno katastrofo, odkar je januarja prevzel položaj. V obeh državah je razglasil naravno nesrečo, kar omogoča zvezno pomoč.

Trump v imenu hitre gradnje odpravlja protipoplavno zaščito

Le nekaj dni pred prihodom orkana Harvey v Teksas je Trump izdal izvršni ukaz, s katerim odpravlja številne protipoplavne ukrepe, ki jih je sprejel njegov predhodnik Barack Obama, poroča britanski Independent. Namen je olajšati odobritev infrastrukturnih ukrepov.

Leta 2015 je namreč Obama sprejel ukrepe, ki otežujejo gradnjo cest, mostov in druge infrastrukture na poplavno ogroženih območjih. Po novem bi tako morali upoštevati podnebne spremembe in graditi tako, da bi infrastruktura prenesla njihove morebitne učinke v prihodnosti.

Obamovi ukrepi sicer še niso začeli veljati, zdaj pa so povsem preklicani. Trump je tako avgusta napovedal hitro in relativno poceni gradnjo infrastrukture, postopki za pridobivanje dovoljenj pa naj bi potekali "zelo, zelo hitro". Predsednik je sicer dodal, da projektov ne bodo odobrili, če ne bodo zadovoljevali okoljevarstvenih pogojev.

Zdaj pa so nekateri izmed teh pogojev ukinjeni. Trumpov ukrep so podjetja pozdravila, okoljevarstveniki pa mu močno nasprotujejo. V Združenju zaskrbljenih znanstvenikov opozarjajo na še hujše posledice poplav, če nova infrastruktura ne bo ustrezno zasnovana.

B. V.