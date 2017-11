Na Palah prijeli moškega, ki je hotel prodati izvirnik sporazuma iz Daytona

Verjetno gre za izvod, ki je pripadel Srbiji

1. november 2017 ob 14:21

Sarajevo - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Med hišno preiskavo na Palah je policija Republike srbske našla izvirnik daytonskega sporazuma, ki ga je preprodajalec poskušal prodati za 50.000 evrov.

Dokument je policija našla pri 48-letnem Željku Kuntošu s Pal, potem ko je bila obveščena, da ga želi prodati na črnem trgu.

Tožilstvo Republike srbske bo zdaj poskušalo ugotoviti, kako je Kuntoš prišel do sporazuma in komu sploh pripada.

Za zdaj ni jasno, ali gre za izvod sporazuma, ki je bil namenjen oblastem BiH-u, ali primerek, namenjen oblastem v Srbiji, saj tega dokumenta nimajo ne v arhivu v Sarajevu ne v Beogradu.

Svoj izvod je na varno shranila le Hrvaška, medtem ko v BiH-u ni prišel do nobene državne ustanove. Leta 2008 je predsedstvo BiH-a razkrilo, da pogrešajo originalni dokument sporazuma v angleščini. V Srbiji domnevajo, da je njihov primerek izginil leta 2000 med padcem Miloševićevega režima.

Verjetno gre za srbski izvod

Z daytonskim mirovnim sporazum, pod katerega so se podpisali tedanji hrvaški predsednik Franjo Tuđman, predsednik predsedstva BiH-a Alija Izetbegović in predsednik takratne ZR Jugoslavije Slobodan Milošević, se je končala tri in pol leta trajajoča vojna v BiH.

Nekdanji član predsedstva BiH-a Krešimir Zubak, ki je sodeloval na mirovnih pogajanjih v Daytonu, je izrazil začudenje, da so izginuli izvod sploh našli na Palah. "Večja verjetnost je, da to ni naš daytonski sporazum," je dejal.

Predsednik skupščine BiH-a do leta 1996 Miro Lazović, ki je tudi sodeloval na mirovnih pogajanjih, prav tako meni, da gre verjetno za izvod, namenjen Srbiji.

Kuntoš je bil namreč voznik nekdanjega predsednika parlamenta Republike srbske Dragana Kalinića.

Poleg Hrvaške, BiH-a in Srbije so po en izvod daytonskega sporazuma prejele tudi vlade ZDA, Nemčije, Francije, Velike Britanije in Rusije, katerih voditelji so bili priče podpisa tega sporazuma.

G. V.