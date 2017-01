Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Izgredniki so lokal v nedeljo razbili in požgali. Foto: EPA Policija je aretirala 28 izgrednikov. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Poljskem izgredi po krvavem sporu v lokalu s kebabi

21-letni Poljak zaboden po sporu s tujimi državljani

2. januar 2017 ob 16:30

Varšava - MMC RTV SLO/STA

V poljskem mestu Elk so v nedeljo izbruhnili spopadi med skupino tamkajšnjih prebivalcev in policijo. Spopadi so izbruhnili po smrti 21-letnega domačina, ki je bil ubit po sporu v lokalu s hitro prehrano. Incident je v mestu s 60.000 prebivalci sprožil hude rasne napetosti.

Tiskovna predstavnica policije Agata Kulikowska je potrdila, da so po uboju mladeniča prijeli štiri tuje državljane, poljski mediji poročajo, da naj bi šlo za državljane Tunizije, Maroka in Alžirije. Vsi štirje so bili zaposleni v lokalu Prince Kebab, ki je sicer v lasti lokalnega podjetnika, a ga upravljajo priseljenci.

Kaj točno se je dogajalo v lokalu na silvestrovo, ni povsem jasno, toda kot je pojasnil državni tožilec Wojciech Piktel, so se stvari zaostrile, ko sta umorjeni in njegov prijatelj lokala zapustila z dvema steklenicama, ne da bi ju plačala, eden od njiju pa je proti lokalu oz. v lokal vrgel še petardo, poroča AFP.



Lastnik lokala in kuhar sta ju nato zasledovala in skušala odvzeti steklenici, pri tem pa je 26-letni Tunizijec, ki je delal v lokalu kot kuhar, mladeniča dvakrat zabodel, in ta je zaradi poškodb umrl.

S kamenjem in petardami nad policijo

Dogodek je sprožil hude rasne napetosti v tem mestu na severovzhodu Poljske. V nedeljo zvečer se je nekaj sto ljudi, med katerimi so bili nekateri oboroženi z granitnimi kockami in petardami, zbralo pred lokalom, vanj metalo predmete, razbili so okna, uničili opremo in vzklikali rasistična in nacistična gesla, preden so lokal še požgali.

Nato so napadli policiste, ki so bili poslani na kraj dogodka, in dva med njimi poškodovali. Spravili so se tudi na policijska vozila in jih obmetavali s petardami, steklenicami in kamenjem. Nato se je razjarjena množica odpravila še do drugega lokala, ki ga ima v lasti isti lastnik, in požgala tudi tega.

Policija je zaradi nasilja in vandalizma prijela 28 ljudi, župan Elka Tomas Andrukevich pa je domačine pozval, naj ostanejo mirni in počastijo spomin na ubitega. "Zgodila se je velika tragedija. Prebivalce pozivam, naj ostanejo mirni in spoštujejo tragedijo, ki jo preživlja družina 21-letnega Daniela. Svojcem sem ponudil tudi psihološko pomoč," je dejal.

Eden od domačinov je za poljsko poročevalno agencijo PAP povedal, da se je protestom pridružil, "ker se ne počuti varnega v mestu", po silvestrskem dogodku pa da "ima odpor do tujcev".

K. S.