Na protestih sufijev v Iranu umrli trije policisti

Sufiji zahtevali izpustitev zaprtih pripadnikov

19. februar 2018 ob 22:11

Teheran - MMC RTV SLO, Reuters

V spopadih na severu Teherana med policijo in sufijskimi protestniki, ki so pred policijsko postajo zahtevali izpustitev zaprtih pripadnikov verske sekte, so umrli trije policisti, je sporočil tiskovni predstavnik policije.

"Motilci varnosti in reda so uporabili avtobus in ubili tri policiste. Morilce so aretirali nekaj sekund po zločinu," je na državni iranski televiziji dejal policijski predstavnik Saed Montazer Al Mahdi.

Videoposnetek na družbenih omrežjih je po poročanju Reutersa prikazoval avtobus, ki je na ozki ulici zapeljal v skupino okoli 40 policistov, nato pa se zaletel še v nekaj avtomobilov, ko je voznik poskusil pobegniti s prizorišča, vendar Reutersu ni uspelo preveriti avtentičnosti posnetka. Na drugih posnetkih je bilo videti policijo, ki je s solzivcem razganjala sufije in druge protestnike.

Šiitska oblast dojema sufije kot grožnjo

Islamska republika Iran manjšinske sufije, pripadnike mistične veje islama, ki zagovarja notranje iskanje boga in nasprotuje materializmu, dojema kot grožnjo šiitskemu režimu in je po podatkih Centra za človekove pravice v Iranu (CHRI) s sedežem v New Yorku v zadnjih dveh mesecih aretirala več sufijev.

Nevladna organizacija poroča tudi o protestu sufijev 14. januarja v mestu Kovar, v katerem je bilo deset ranjenih in trije aretirani, in na katerem so prav tako zahtevali izpustitev sufijskih zapornikov.

J. R.