Na protestih v Moskvi prijeli več sto Putinovih nasprotnikov

Za protesti naj bi stal opozicijski voditelj Vjačeslav Malcev

5. november 2017 ob 15:44,

zadnji poseg: 5. november 2017 ob 17:58

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Po navedbah ruska policije so v središču Moskve blizu Kremlja prijeli 263 ljudi zaradi udeležbe na nedovoljenem protestu proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Nevladna organizacija OVD-Info trdi, da je prijetih 380.

V Moskvi in še petih ruskih mestih so se protestniki na ulicah zbrali na poziv vodje radikalnega opozicijskega gibanja Artpodgotovka Vjačeslava Malceva, ki je na spletu privržence pozval k protestom s pozivom k ljudski revoluciji in takojšnjemu koncu Putinove vladavine.

Malcev je lani kandidiral na parlamentarnih volitvah in ima na YouTubu priljubljen kanal s političnimi komentarji. Trenutno živi v Franciji, kamor je pobegnil pred meseci, potem ko je moskovsko sodišče zanj izdalo zaporni nalog zaradi poskusa rušenja parlamenta, njegovo gibanje Artpodgotovka pa je od oktobra prepovedano.

Med prijetimi tudi novinar radia Eho Moskve

Številni aretirani so posedovali nože, pištole z gumijastimi naboji, boksarje in palice. Večina aretiranih je mladih moških, starih med 20 in 30 let, za katere se pričakuje, da jih bodo po prijetju izpustili brez dodatnih sankcij, poroča BBC. Tiskovna agencija Tass še poroča, da je med prijetimi tudi novinar radia Eho Moskve. Ruska policija je sporočila, da so protestnike prijeli zaradi kršitev javnega reda.

OVD-Info poroča o 380 prijetih

Nevladna organizacija OVD-Info, ki zbira podatke o aretacijah na političnih protestih, je medtem sporočila, da so na protestih v več krajih v Rusiji prijeli skupno 380 ljudi. Po njihovih podatkih je policija v Moskvi prijela 346 ljudi, v Sankt Peterburgu 13, preostale pa v drugih ruskih mestih.

Že v soboto je policija na praznik narodne enotnosti v Moskvi prijela več deset ljudi na tradicionalnih protestih nacionalističnih in skrajno desnih skupin.

J. R.