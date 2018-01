Na protivladnih protestih v Iranu umrlo deset ljudi

Rohani opozoril, da je nasilje nesprejemljivo

1. januar 2018 ob 11:56

Teheran - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V več mestih v Iranu se nadaljujejo ulični protivladni protesti. Znova je izbruhnilo nasilje, v katerem je po podatkih državne televizije umrlo deset ljudi.

"V dogodkih pretekle noči je v več mestih žal umrlo okoli 10 ljudi," je sporočila televizija. Drugih podatkov niso navedli. Znano je le, da sta v mestu Izeh na jugozahodu države v streljanju umrla dva protestnika, več je bilo ranjenih. Predstavnik oblasti Hedajatolah Kademi je pojasnil, da so protestniki v Izehu razbili več oken bank in da je morala posredovati policija. Po njegovem mnenju ni verjetno, da bi streljala policija, saj policisti niso imeli dovoljenja za to.

Prvi smrtni žrtvi protestov so potrdili v soboto, ko sta protestnika umrla v kraju Dorud na zahodu države.

Protivladni protesti so se v nedeljo nadaljevali tudi v nekaj drugih mestih. Policija je uporabila solzivec in vodne topove, da je razgnala manjše število protestnikov, ki so se zbrali na Trgu islamske revolucije v središču Teherana, je razvidno z nekaterih posnetkov na družbenih omrežjih. Protestniki v manjšem mestu Takestan na severozahodu države pa so zažgali versko šolo in nekatera vladna poslopja.

Teheran: Protesti so nezakoniti

Iranski predsednik Hasan Rohani je v govoru v nedeljo pozval vladne organe, naj zagotovijo možnost zakonite kritike in protestov, protestnike pa opozoril, da je nasilje nesprejemljivo. S tem se je prvič odzval na množične proteste v državi, ki potekajo od četrtka in so usmerjeni predvsem proti gospodarski in zunanji politiki iranskega režima.

Iranske oblasti trdijo, da so protesti nezakoniti, in svarijo pred udeležbo na nadaljnjih protestih. Po poročanju BBC-ja gre za največje proteste po letu 2009, ko se je več milijonov privržencev opozicije združilo v t. i. zeleno gibanje, ki je protestiralo proti predsedniški zmagi Mahmuda Ahmadinedžada. Takrat je umrlo 30 ljudi, več tisoč je bilo aretiranih.

V zadnjih dneh so oblasti aretirale okoli 400 ljudi, od tega 200 v soboto v Teheranu. Poleg tega so omejile dostop do nekaterih družbenih omrežij, saj se bojijo, da bi se lahko protestniki prek njih usklajevali glede nadaljnjih dejanj.

Trump podprl protestnike

Ameriška vlada je medtem v nedeljo poudarila, da imajo prebivalci Irana pravico, da mirno izražajo svoje mnenje. "Njihovi glasovi (glas ljudstva) si zaslužijo biti slišani," so sporočili iz Bele hiše. Ob tem so pozvali vse strani, naj spoštujejo temeljno pravico do izražanja mnenja in se izogibajo vsakemu dejanju, ki bi prispevalo k cenzuri. Tudi ameriški predsednik Donald Trump je v nizu tvitov podprl iranske protestnike.

Rohani je bil do Trumpovih izjav kritičen, češ da izkazuje zaskrbljenost za Irance, ki jih je pred kratkim označeval za "teroriste". "Nekdo, ki je v celoti proti Iranu, ni bi smel hliniti zaskrbljenosti," je še dodal Rohani.

A. P. J.