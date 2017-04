Na protivladnih protestih v Venezueli nove smrtne žrtve

Protesti trajajo že tri tedne

25. april 2017 ob 11:20

Venezuela - MMC RTV SLO/STA

V Venezueli je na protivladnih protestih prišlo do novih izgredov, v katerih so bili ubiti najmanj trije ljudje. S tem se je število smrtnih žrtev protestov, ki proti predsedniku Nicolasu Maduru potekajo že več kot tri tedne, povzpelo na 24, so sporočile oblasti v Caracasu.

Kot je povedal državni branilec Tarek William Saab, je bilo več ljudi tudi poškodovanih, med njimi tudi številni huje, ki so "med življenjem in smrtjo".

Do hudih izgredov je prišlo v vzhodnem Caracasu, ko so protestniki zaprli glavne prometnice v mestu. Na cesti so polili gorivo in ga zažgali. Pri tem sta zgorela tudi dva vladna tovornjaka, zatem pa je posredovala policija.

Na drugem koncu Caracasa so protestniki policiste obmetavali z granitnimi kockami in kamenjem, policija je odgovorila s solzivcem. Več tisoč protestnikov se je zbralo tudi na drugih mestih v prestolnici, ti protesti pa so potekali večinoma mirno.

Maduro vztraja

Protesti v državi se vrstijo že več kot tri tedne, minulo sredo pa so postali še posebej množični, ko se jih je udeležilo več milijonov ljudi. Zadnji val protestov je sprožila odločitev vrhovnega sodišča, da prevzame pooblastila skupščini, v kateri ima večino opozicija. Čeprav je sodišče kasneje odločitev razveljavilo, pa to ni ustavilo protestnikov, ki zahtevajo predčasne volitve.

Venezuela je od leta 2014 v hudi krizi, ljudem primanjkuje osnovnih potrebščin in celo hrane. Maduro trdi, da gre pri protestih za zaroto po naročilu ZDA, a ankete kažejo, da si njegovega odhoda želi kar 70 odstotkov prebivalcev države. To bi se brez vojske težko zgodilo, obrambni minister in general Vladimir Padrino Lopez je Maduru obljubil brezpogojno podporo.

K. S.