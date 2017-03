Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V DUP-u kljub zmagi nimajo dosti razlogov za nasmeške, saj imajo le tri tedne časa za rešitev spora s Sinn Fein. Foto: Reuters Sinn Fein: Po odstopu prejšnjega voditelja McGuinessa je nova voditeljica stranke Michelle O'Neill, ki je pred težko nalogo iskanja skupnega jezika z DUP-om. Foto: Reuters Sorodne novice Severni Irci na predčasne volitve Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Severnem Irskem ponovno zmagala DUP pred Sinn Feinom

Sprti stranki imata tri tedne časa za dogovor, sicer upravo Severne Irske prevzema London

4. marec 2017 ob 17:41

Belfast - MMC RTV SLO/STA

Na predčasnih volitvah sta največ podpore ponovno dobili obe sprti stranki DUP in Sinn Fein, ki imata tri tedne časa za dogovor, sicer upravljanje severne Irske spet prevzame London.

Na petkovih volitvah je protestantska Demokratska unionistična stranka (DUP) je dobila 28 sedežev, enega manj pa drugouvrščena katoliška Sinn Fein, s katerim je DUP do volitev skupaj vladala v tej britanski regiji. Na tretjem mestu je socialdemokratska laburistična stranka (SDLP) z 12 sedeži, za njo pa ulstrski unionisti (UUP) z 10 sedeži in zavezniška stranka Severne Irske (APNI) z osmimi. Unionistične stranke so prvič po ustanovitvi Severne Irske leta 1921 izgubile večino v skupščini. Volilna udeležba je bila s 64,8 odstotka najvišja po letu 1998.

Na prejšnjih skupščinskih volitvah maja lani je DUP, ki se zavzema za unijo z Veliko Britanijo, dobila 38 sedežev v skupščini, 28 pa Sinn Fein, ki se zavzema za združitev z Irsko.

Predčasne volitve zaradi politične krize

Predčasne volitve so razpisali, potem ko je regionalna vlada razpadla zaradi nesoglasij glede brexita in obtožb o korupciji. Večmesečne napetosti so se razplamtele januarja, ko je odstopil vodja Sinn Feina in namestnik premierke Severne Irske Martin McGuinness, ker "ni več zmogel sodelovati" s premierko Arlene Foster iz vrst DUPa, ki jo preiskujejo glede financiranja sistema obnovljivih virov, zaradi česar Sinn Fein tudi zahteva njen odstop.

Po odstopu McGuinnessa je avtomatično razpadla vlada. Velikonočni mirovni sporazum iz leta 1998 namreč določa, da si oblast v regiji delijo protestantske in katoliške stranke ter da vlado vodita premier in njegov namestnik, ki predstavljata obe strani.

Zgodovinska nasprotja med strankama

Med DUP in Sinn Fein obstajajo tudi globoko zakoreninjena zgodovinska nasprotja, na nasprotnih bregovih pa sta tudi glede brexita. DUP podpira odhod Velike Britanije iz Evropske unije, Sinn Fein pa je proti izstopu. Na referendumu o brexitu junija lani je sicer kar 55 odstotkov volivcev na Severnem Irskem podprlo obstanek države v EU.

Če ne bo dogovora, upravljanje prevzema London

Tudi po volitvah bo težko rešiti politično krizo, saj Sinn Fein ne želi Fosterjeve za premierko. Stranke imajo tri tedne časa za dogovor, v nasprotnem primeru bo upravljanje Severne Irske znova prevzel London.

J. R.