Na severu Francije po požaru od begunskega taborišča "ostal le kup pepela"

V taborišču med 1.000 in 1.500 ljudi

11. april 2017 ob 12:16

Dunkirk - MMC RTV SLO

Po množičnem pretepu med iraškimi Kurdi in afganistanskimi prebežniki je v begunskem taborišču Grande-Synthe na severu Francije izbruhnil požar.

Po navedbah gasilcev je bil požar v taborišču v bližini mesta Dunkirk podtaknjen na več mestih, poroča STA. Kot piše BBC, je bilo poškodovanih deset oseb. Ogenj je uničil vseh 300 lesenih hiš v taborišču. Prebežnike – po različnih navedbah naj bi jih bilo med 1.000 in 1.5000 – so medtem evakuirali. Šest ljudi je bilo poškodovanih v pretepu, po katerem je izbruhnil požar.

Gasilci so se v zgodnji jutranjih urah še vedno borili z ognjem, ki je bil viden več kilometrov naokoli. "Ničesar ni več, ostal je samo kup pepela. Nemogoče je postaviti bivališča nazaj, kjer so bila," je novinarjem na kraju požara povedal prvi mož Severne prefekture Michel Lalande. Prejšnji mesec so sicer dejali, da bodo taborišče zaradi nemirov v njem zaprli. Kot so poročale številne tiskovne agencije, so se po prihodu v taborišče večjega števila Afganistancev povečale napetosti s Kurdi.

Begunsko taborišče v mestu Grand-Synthe so postavili lani, v njemu pa nastanili številne iz divjih taborišč na območju Calaisa, od koder je večina prebežnikov poskušala priti v Veliko Britanijo. Calais je od Grande-Syntha oddaljen približno 40 kilometrov.

T. J.