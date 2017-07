Na Siciliji protesti zaradi pomanjkanja vode v času hude vročine

Služi v vročini tudi mafija?

9. julij 2017 ob 18:28

Rim - MMC RTV SLO

Ob več mesecev trajajoči suši na Siciliji so v mestu Caltanissetta potekali protesti zaradi hudega pomanjkanja vode. Uporaba vode je namreč že tedne močno omejena.

Voda je tako prek vodovoda na voljo le v večernih urah. Kot je poročala avstrijska tiskovna agencija APA, so se jezni prebivalci v soboto popoldne podali na ulice, saj se razmere slabšajo. Oblasti so sicer pripeljale dodatne rezervoarje z vodo, ki pa ne zadostujejo za vse potrebe. Številni ljudje morajo vodo tako kupovati v trgovinah.

Strokovnjaki opozarjajo, da je vode na Siciliji dovolj, a bi bilo treba izboljšati njeno zadrževanje in s tem preprečiti, da takoj ponikne.

V javnosti pa se medtem pojavljajo tudi navedbe, da naj bi imela pri omejevanju oskrbe z vodo prste vmes mafija, ki v zagotavljanju dodatnih cistern vidi priložnost za zaslužek.

Vročinski val

Italijo je te dni zajel hud vročinski val. Temperature v več mestih presegajo 40 stopinj Celzija, kar sušo še poslabšuje. V severnoitalijanskih pokrajinah Parma in Piacenza so zaradi visokih temperatur in izjemne suše pred dobrima dvema tednoma razglasili stanje naravne nesreče. Vlada je napovedala, da bo kmetom in živinorejcem pomagala z 8,65 milijona evrov.

Že letošnja pomlad je bila v Italiji ena izmed najbolj sušnih. Po podatkih raziskovalnega instituta CNR gre za drugo pomlad z najmanj padavinami po letu 1800.

Milijardna škoda

Suša je kmetom v Italiji povzročila za okoli milijardo evrov škode in tudi že negativno vpliva na cene kmetijskih proizvodov, ki se dvigajo, so ob junijski razglasitvi stanja naravne nesreče opozorili v kmetijskem združenju Coldiretti. Poudarili so, da je kmetijski sektor v Italiji najbolj na udaru podnebnih sprememb. Pozvali so k večjim prizadevanjem za preprečevanje izgub v vodooskrbi in za spodbujanje kmetijstva z nižjo potrebo po vodi.

B. V.