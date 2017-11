Na Slovaškem poraz skrajne desnice, a tudi vladajoče stranke Smer

Stranka Smer ima le še dva guvernerja

5. november 2017 ob 13:53

Bratislava - MMC RTV SLO, Reuters

Pokrajinske volitve na Slovaškem so prinesle poraz populistični skrajnodesničarski stranki Ljudska stranka - Naša Slovaška (LSNS), tako da Slovaki niso sledili vzponu desnice, kot smo ga bili nedavno priča v Nemčiji, Avstriji ali na Češkem.

Na pokrajinskih volitvah pred štirimi leti je bila presenetljiva zmagovalka namreč prav skrajno desna stranka LSNS, ki je znana po rasističnih in antisemitističnih stališčih, saj je njen predsednik Marian Kotleba postal guverner največje slovaške pokrajine pokrajine Banska Bystrica, stranka pa se je lani na parlamentarnih volitvah z dobljenimi osmimi odstotki glasov prvič prebila v parlament.

Podpora stranki, ki je objavila tudi peticijo za razpis referenduma o izstopu iz Evropske unije in zveze Nato, je nedavno narasla že na deset odstotkov, s tem pa je za vladajočo levosredinsko stranko Smer in evroskeptičnimi liberalci postala tretja najmočnejša stranka na Slovaškem.

Tožilci skušajo delovanje stranke prepovedati

A v soboto je Kotleba doživel hladen tuš, saj ni bil ponovno izvoljen na guvernersko mesto, saj ga je premagal neodvisni kandidat Jan Lunter, ki so ga podpirale vse stranke razen skrajne desnice. Tudi najtesnejši sodelavec Kotlebe in podpredsednik LSNS-ja Milan Uhrik je v pokrajini Nitra na jugozahodu države izgubil guvernersko mesto. Kotleba in še dva člana stranka sta sicer obtožena ekstremizma, tožilci pa so maja sprožili postopek za prepoved stranke, saj menijo, da predstavlja grožnjo demokratičnemu sistemu. Lani so nekateri njeni člani oboroženi začeli pregledovati vlake, ki so vozili na območjih z visokim deležem romskega prebivalstva. Stranka obtožbe o povezavah s fašizmom zavrača.

Neprijetno presenečenje je doživela tudi vladajoča stranka Smer premierja Roberta Fica, ki je ohranila le dve guvernerski mesti, saj je kar v štirih pokrajinah morala priznati pomoč opozicijskim desnosredinskim kandidatom. Guverner pokrajine, ki vključuje tudi prestolnico Bratislavo, je postal član stranke Solidarnost. Slovaška je skupno razdeljena na osem pokrajin.

Slovaško gospodarstvo je v vzponu, begunska kriza se Slovakov praktično ni dotaknila, a ljudje so zaradi obtožb o korupciji naveličani tradicionalnih strank.

Vodje pokrajin in pokrajinski parlamenti, ki imajo običajno štiriletni mandat, so bili tokrat izjemoma izvoljeni za pet let. S tem ukrepom bodo na Slovaškem naslednje regionalne volitve potekale hkrati z lokalnimi leta 2022.

A. P. J.