Na splitskem letališču prijeli osumljenca za umor Britanca na Pagu

Osumljenec je želel oditi iz države

28. junij 2018 ob 12:34

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Na splitskem letališču Resnik so prijeli osumljenca za sredni umor 26-letnega britanskega državljana na Pagu. Mediji poročajo, da je bil umor pred nočnim klubom povezan s preprodajo mamil.

Kot je v Zagrebu dejal hrvaški notranji minister Davor Božinović, je osumljenec za umor prav tako britanski državljan. Policija naj bi kmalu objavila več podrobnosti o prijetju in okoliščinah umora.

Božinović je dejal, da so identiteto 25-letnega osumljenca za umor ugotovili v sredo pozno popoldne, danes zjutraj pa so mlajšega moškega tudi prijeli. Osumljenec je bil aretiran med poskusom odhoda iz države.

Razlog spor glede preprodaje mamil?

Hrvaški mediji poročajo, da je bil 26-letni Londončan pred nočnim klubom na znani plaži Zrće v Novalji na otoku Pagu umorjen v spopadu britanskih mamilarskih tolp, ki so preprodajale prepovedana mamila med festivalom elektronske glasbe Hideout. Festivala se je udeležilo približno 20.000 obiskovalcev, večina pa jih je prišla iz Velike Britanije.

V spopadu sta bila ranjena še dva britanska državljana, eden od njiju je v kritičnem stanju. Zdravniki v bolnišnici v Zadru so potrdili, da je imel pet vbodnih ran v zgornjem delu telesa in da je na intenzivni negi. Lažje poškodovanega moškega so po medicinski oskrbi zadržali na policijski postaji v Novalji.

Hrvaška policija ima indice, da sta se dve skupini mlajših moških iz Velike Britanije spopadli zaradi območja, na katerem so prodajali mamila. Po neuradnih informacijah so policisti v torek zvečer na območju Novalje zasegli večjo količino prepovedanih mamil.

B. V.