Na stadionu v Angoli v prerivanju umrlo najmanj 17 ljudi

Več deset ljudi je poškodovanih

11. februar 2017 ob 09:47

Uige - MMC RTV SLO/STA

V prerivanju množice na stadionu na severu Angole je v petek umrlo najmanj 17 ljudi, je sporočila policija. Več sto navijačev je namreč želelo vstopiti na poln stadion.

Predstavnik policije Orlando Bernardo je dejal, da je med smrtnimi žrtvami tudi več otrok. Številni obiskovalci nogometne tekme med kluboma Santa Rita de Cassia in Recreativo de Libolo v mestu Uige so bili poškodovani. Po podatkih policije je bilo ranjenih 56 ljudi, BBC pa poroča, da je ranjenih več sto ljudi. Pet ljudi naj bi bilo huje ranjenih.

Tragedija se je zgodila, ker je bil vhod na stadion zaprt, več sto ljudi pa je kljub temu poskušalo vstopiti na stadion, ki lahko sicer sprejme 8.000 obiskovalcev. V prerivanju je več ljudi padlo po tleh, žrtve pa so bile večinoma poteptane ali pa so se zadušile.

Očividci so povedali, da so bili v množici številni brez vstopnice za tekmo. Obiskovalci na stadionu do konca tekme niso vedeli, da se je zunaj zgodila tragedija, še poroča francoska tiskovna agencija AFP.

B. V.