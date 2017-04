Na Švedskem minuta molka za žrtve napada

Mediji: Glavni osumljenec Uzbekistanec Rahmat Akilov

10. april 2017

zadnji poseg: 10. april 2017 ob 14:49

Stockholm - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Na Švedskem so se v ponedeljek opoldne z minuto molka poklonili žrtvam petkovega napada s tovornjakom v Stockholmu, ki je zahteval štiri življenja, še 15 ljudi pa je bilo ranjenih.

Spominske slovesnosti pred mestno hišo v Stockholmu so se ob premierju Stefanu Löfvenu in drugih članih vlade udeležili tudi člani kraljeve družine, poslanci in tuji diplomati. Po državi so zastave spuščene na pol droga.

Na mestni hiši švedske prestolnice so fanfare označile konec minute molka. Županja Karin Wanngard je nato v nagovoru izpostavila, da se "ne bodo nikoli umaknili pred nasiljem in da terorizmu ne bodo dovolili, da zmaga". "Stockholm bo ostal odprto in strpno mesto," je poudarila Wanngardova.

V Stockholmu se je že v nedeljo na kraju napada v središču mesta zbralo od 20.000 do 50.000 ljudi, ki so na mirnem shodu na t. i. "festivalu ljubezni", organiziranem prek Facebooka, izrazili nasprotovanje terorizmu. V spomin na žrtve so polagali cvetje in igrače in prižigali sveče, spomnili pa so se jih tudi z minuto molka.

Med žrtvami neuradno 11-letna deklica

V napadu z ukradenim tovornjakom je v petek popoldne moški zapeljal v množico na križišču nakupovalnih ulic v središču Stockholma in se nato zaletel v trgovino. Ubil je štiri ljudi - dva Šveda, Britanca in Belgijca. Od dveh ubitih švedskih državljanov naj bi bila ena žrtev 11-letna deklica, Britanec naj bi bil 41-letni Chris Bevington, medtem ko naj bi bila belgijska žrtev 31-letna ženska iz Halleja.

Osumljenec 39-letni Uzbekistanec, simpatizer Islamske države

Glavni osumljenec za napad je 39-letni Uzbekistanec, ki je po navedbah policije simpatizer skrajne skupine Islamska država. Uzbekistanec je zaprosil za dovoljenje za bivanje na Švedskem, a so ga zavrnili. Služba, pristojna za migracije, se je junija lani odločila za njegov izgon. Ker države ni zapustil, ga je iskala policija. Po poročanju švedskih medijev naj bi šlo za Rahmata Akilova.

V nedeljo je policija aretirala še enega osumljenca, še naprej pa išče morebitne sodelavce domnevnega napadalca. Policija je sicer v povezavi z napadom zaslišala že okoli 500 ljudi.

Strokovnjaki domnevajo, da ima Švedska največje število borcev Islamske države (IS) glede na število prebivalcev. Na bojišča v Sirijo in Irak je odšlo približno 300 švedskih državljanov, 140 se jih je že vrnilo. Njihova integracija "nazaj v švedsko družbo" ostaja velik izziv za švedske oblasti.

Neumann: Evropa se mora pripraviti na še več napadov

Medtem pa je nemški strokovnjak za boj proti terorizmu Peter Neumann v pogovoru za nemško televizijo ZDF dejal, da se mora Evropa pripraviti še na več terorističnih napadov. "Menim, da bo Islamska država vedno bolj poskušala aktivirati svoje privržence na Zahodu," je dejal strokovnjak. Vodja Mednarodnega centra za raziskave radikalizacije (ICSR) pri londonskem Kraljevem kolidžu je ob tem hkrati posvaril, da zaradi tega ne bi smeli izgubiti živcev. "Tako kot prej se ne bodo dogajali vsak dan in ne bi nas smelo biti strah, če gremo od doma, a ljudje v Evropi morajo dobiti realno predstavo teroristične nevarnosti," je še povedal Neumann. Dodal je, da morajo biti varnostni organi še naprej dejavni, "tako kot so bili v zadnjih šestih mesecih".

A. V.