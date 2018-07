Na Tajskem med pomočjo ujetim dečkom umrl potapljač

Gunan je bil izkušen potapljač

6. julij 2018 ob 07:16

Tham Luang - MMC RTV SLO

38-letni tajski potapljač Saman Gunan je na poti iz jame Tham Luang, kamor je tam ujetim dečkom prinesel kisik, izgubil zavest in umrl. Gunan je bil del obsežne akcije reševanja fantov in njihovega trenerja.

Gunanu je na poti nazaj zmanjkalo kisika. Iz jame ga je prinesel njegov sopotapljač, a niso ga več mogli oživiti, poroča BBC. 38-letnik, dober tekač in kolesar, je bil sicer mornariški potapljač, a je mornarico zapustil, kljub temu pa se je priključil akciji reševanja, ki traja že skoraj dva tedna.

V reševanje je vključenih okoli 1.000 ljudi, vključno z mornariškimi potapljači, vojaškim osebjem in civilnimi prostovoljci, Gunanova smrt pa je poudarila nevarnosti za reševalce.

Poveljnik tajske posebne mornariške enote Apakorn Yookongkaew je dejal, da je enota še vedno prepričana, da bo uspešno izpolnila nalogo. Na vprašanje, kako bodo lahko najstniki varno prišli iz jame, če izkušenemu potapljaču ni uspelo, je Apakorn dejal, da bodo z otroki, starimi med 11 in 16, let previdnejši. Njihov trener ima 25 let.

Težava tudi količina kisika

Oblasti so medtem sporočile, da jih skrbi vse manj kisika v dvorani, kjer je ujeta skupina. Kisika je vse manj tudi zaradi velike skupine ljudi, ki delajo v jami. Zdaj poskušajo v jamo napeljati petkilometrski kabel, ki bi ujetim dostavljal zrak.

Skupina otrok in trener so bili v jami ujeti že devet dni, ko sta do njih končno prišla britanska potapljača. V jami so obtičali zaradi narasle vode. Bili naj bi v dobrem stanju, redno pa jih oskrbujejo s hrano in jim nudijo zdravstveno oskrbo.

Reševalci še naprej iščejo najboljši način, kako ujeto skupino pripeljati na varno. Oblasti pravijo, da ne nameravajo tvegati z varnostjo otrok. Če se bo raven vode še povišala, pa se bodo morali naučiti uporabljati potapljaško opremo ali pa v jami počakati več mesecev, da mine deževno obdobje.

