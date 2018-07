Na Tajskem rešujejo dečke, ujete v podzemni jami

Vremenoslovci napovedujejo deževje

8. julij 2018 ob 07:33,

zadnji poseg: 8. julij 2018 ob 09:29

Bangkok - MMC RTV SLO

Na Tajskem so začeli z reševalno akcijo 12 dečkov in njihovega trenerja, ki so zaradi poplav že dva tedna ujeti v jami. V ekipi reševalcev je 13 tujih in 5 tajskih potapljačev, reševanje pa bo zelo zahtevno in lahko traja več dni, reševalci pa so v boju s časom, saj je območje sinoči zajelo močno deževje, ki lahko povzroči, da se raven vode še dvigne.

Glede na načrt naj bi prvega rešenega dečka iz jame izvlekli okoli 14. ure po srednjeevropskem času, zaradi poplavljenih predelov in ozkih grl pa bo reševanje izjemno zahtevno. O poteku reševanja so obvestili tako ujeto skupino kot njihove sorodnike. Dečki naj bi bili v dobrem stanju in pripravljeni na reševanje.

Vodja reševalne akcije Narongsak Osottanakorn, guverner pokrajine Chinag Rai, je dejal, da "ni časovnega roka" glede poteka reševanja in da bi lahko operacija trajala več dni, lahko pa bi jo tudi kadar koli prekinili, poroča Reuters. Napovedal je še, da bodo dečke iz jame posamično reševala po dva potapljača skupaj.

Kako natančno bo reševanje potekalo, ni znano, bo pa, kot piše BBC, vključevalo tako potapljanje kot hojo po nepoplavljenih predelih. Posebej zahteven je prvi del reševanja, saj se morajo prebiti skozi ozke potopljene prehode, nihče od dečkov pa nima izkušenj s potapljanjem, poleg tega nekateri izmed njih ne znajo plavati. Skozi nekatere predele se tudi ni mogoče prebiti s kisikovo bombo na hrbtu, ampak jo mora potapljač sneti in potisniti skozi prehod.

Po načrtu se bodo ustavili in zbrali v nepotopljenem delu jame, kjer imajo reševalci bazo za potapljače in nima potopljenih predelov, od tam pa jih bodo pospremili do vhoda jame in nato prepeljali v bolnišnico.

Raven vode najnižja do zdaj

Tajska se je za reševalno akcijo odločila, ker je raven vode v tem trenutku najnižja do zdaj, kar omogoča, da nekatere dele jame tudi prehodijo. Poleg tega je ta predel Tajske sinoči zajelo močno deževje, ki lahko povzroči povišanje ravni vode v jami. Močno deževje vremenoslovci napovedujejo tudi za prihodnje dni.

Skupina tajskih potapljačev, ki sodeluje pri reševanju, je prek družbenega omrežja Facebook objavila svojo zavezo, da bodo varno rešili vse dečke. Na spletni strani tajskih vojaških potapljačev so tako objavili skupinsko fotografijo, ki naj bi ponazarjala njihovo odločenost in skupinski duh.

"Mi - tajska in mednarodna skupina - bomo Wild Boars pripeljali domov," so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA poleg fotografije objavili potapljači. Wild Boars (Divje svinje) je vzdevek mladih nogometašev, ki so v poplavljeni jami na severu Tajske ujeti že od 23. junija.

Spomnimo, pred dvema dnevoma je med dostavljanjem kisika ujeti skupini umrl 38-letni tajski potapljač. Bil je nekdanji mornariški potapljač, ki je mornarico sicer zapustil, a se kljub temu priključil akciji reševanja. V reševanje je vključenih okoli 1.000 ljudi.

A. K. K., B. V.