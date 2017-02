Na tisoče Rusov ob obletnici smrti Nemcova zahtevalo nadaljnjo preiskavo

Oblasti so v povezavi s smrtjo prijele pet moških

26. februar 2017 ob 16:52

Moskva, St. Peterburg - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V središčih več ruskih mest se je ob drugi obletnici smrti ostrega kritika ruskih oblasti Borisa Nemcova zbralo več kot deset tisoč ljudi, ki so pozvali k nadaljnji preiskavi njegovega umora.

V Moskvi se je po podatkih organizatorjev zbralo več kot 15.000 udeležencev, po oceni policije pa okoli 5.000, o shodih pa poročajo tudi iz St. Peterburga in drugih ruskih mest. "Zbrali smo se tukaj, da bi zahtevali, da morilce Borisa Nemcova privedejo pred roko pravice. Ne le njegove izvajalce, temveč tudi tiste, ki so umor naročili," je v Moskvi dejal aktivist ruske opozicije Ilja Jašin. "Zbrali smo se, da bi zahtevali politične reforme in izpust političnih zapornikov." Na transparentih, ki so jih nosili udeleženci shodov, so bili med drugi napisi "Boris Nemcov je junak Rusije," "Rusija brez Putina" in "Rusija bo svobodna".

55-letnega Nemcova so pred dvema letoma ustrelili na mostu v bližini Kremlja, ko se je z dekletom vračal domov z večerje. Na ruskem vojaškem sodišču v Moskvi zaradi umora poteka sojenje petim moškim, Čečenom, ki naj bi za umor dobili plačilo.

Hči: Ni znan naročnik umora

Hčerka ubitega politika Žena Nemcova vztraja, da preiskava ni razkrila, kdo je naročil umor njenega očeta. Nemcov je tik pred smrtjo dejal, da preiskuje poročila o vlogi ruske vojske v Ukrajini. Njegov umor, ki se je zgodil dva dni pred napovedanim velikim opozicijskim shodom, je pretresel Rusijo, dan po atentatu se je na protestih zbralo več kot 70.000 ljudi, na pogrebu pa se je od njega poslovilo več kot 10.000 ljudi.

Karizmatični Nemcov je v času Borisa Jelcina služil kot podpredsednik ruske vlade, nato pa je postal eden najostrejših kritikov Vladimirja Putina.

Dadina po 15 mesecih izpustili iz sibirskega zapora

Shodi so sovpadli z izpustom kritika Kremlja Ildarja Dadina iz zapora v Sibiriji. Dadin je bil prvi obsojenec, ki so mu sodili v skladu z novimi pravili, po katerih so nekatere oblike nenasilnega protestiranja kazenski prekršek. V zaporu je bil 15 mesecev.

Foto: EPA, Reuters

K. T.