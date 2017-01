Na tisoče Sircev se vrača v "nepredstavljivo uničeni" Alep

Hudo uničenje; obnova bo trajala izjemno dolgo

5. januar 2017 ob 09:44

Alep - MMC RTV SLO/Reuters

Kljub mrazu naj bi se v zadnjih nekaj dneh v povsem uničeni vzhodni Alep, ki je bil do decembra pod nadzorom upornikov, vrnilo okoli 2.200 družin, je povedal Sajjad Malik, predstavnik ZN-ovega urada za begunce.

"Ljudje prihajajo v vzhodni Alep, da bi videli, če njihove trgovine in hiše še stojijo, da bi videli, če so izropane in ocenili, ali naj se vrnejo," je povedal Malik. Ljudje se vračajo kljub temu, da so razmere obupne. "Tu je izjemno, strupeno mrzlo," pripoveduje Malik. "Stanovanja, kamor se vračajo, nimajo ne oken ne vrat, ničesar, na čemer bi lahko kuhali."

Pomoč je zdaj odločilnega pomena, da bi preprečili še več smrti. ZN pomaga ljudem z žimnicami, spalnimi vrečami in plastičnimi ponjavami, s katerimi za silo zakrpajo razbita okna.



Stanovanjska četrt Hanano je bila ena od prvih četrti v Alepu, ki je leta 2012 padla v roke upornikom in prva, ki so jo sirske sile prejšnji mesec ponovno zavzele v bitki za Alep. Svoj čas največje sirsko mesto je zdaj povsem pod nadzorom sirske vojske, s tem pa je sirski predsednik Bašar al Asad dosegel največjo zmago v skoraj šestih letih državljanske vojne.

Ko so vladne sile po mesecih intenzivnih zračnih napadov, pri katerih jim je priskočila na pomoč Rusija, naglo napredovale, so nekateri prebivalci ostali v mestu, več 10.000 jih je iz obleganega mesta zbežalo, okoli 35.000 upornikov in civilistov pa so konec decembra evakuirali s konvoji.

Nepredstavljiva razsežnost uničenja

Kot je povedal Malik, bo obnova Alepa dolgotrajna, a trenutno je prva prioriteta ZN-a ljudi ogreti in nahraniti. ZN-ove partnerice 21.000 ljudem strežejo topli obrok dvakrat dnevno, 40.000 ljudi pa vsak dan dobi sveže pečen kruh. 1,1 milijona ljudi ima ponovno dostop do čiste pitne vode. Mobilne klinike delujejo, več kot 10.000 otrok so cepili proti otroški paralizi, več tisoč otrok, ki niso mogli v šolo, pa potrebuje inštrukcije, da bi se tako reintegrirali v izobraževalni sistem in si povrnili samozavest, pravi Malik.

V sektorju Alepa, ki je bil pod nadzorom upornikov, ni bilo matičnih knjig, tako, da nimajo registra rojstev, porok in smrti, zato ZN zdaj sodeluje z vlado, da bi prebivalcem izdali ustrezno dokumentacijo. "Srečal sem se z žensko s petimi otroki, ki je bila navdušena, da so njeni otroci zdaj registrirani kot Sirci," je povedal.

V zračnem obstreljevanju so bile uničene bolnišnice, šole, ceste in stanovanjske hiše, poškodovani pa sta bili tudi obe glavni vodni črpalki. Malik pravi, da razsežnost uničenja presega tudi tisto, kar je videl v vojnih območjih, kot sta Afganistan in Somalija. "Nič nas ni moglo pripraviti na razsežnost uničenja, kot smo mu priča v Alepu, nepredstavljivo je."

K. S.