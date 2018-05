Na volitvah v Iraku v boju za zmago zdajšnji in nekdanji premier

IS še ni uničen

12. maj 2018 ob 18:45

Bagdad - MMC RTV SLO, STA

V Iraku so potekale parlamentarne volitve, ki so se razpletle brez večjih incidentov. Izidov še ni, največ možnosti za zmago pa naj bi imeli koaliciji zdajšnjega in nekdanjega premierja, Hajdarja Al Abadija in Nurija Al Malikija.

Po poročanju medijev in opazovalcev je bila udeležba razmeroma nizka. Volilno pravico je imelo okoli 24 milijonov volivcev, ki so med približno 7.000 kandidati lahko izbrali 329 poslancev. Glede na podatke volilne komisije je bilo med kandidati samo 20 odstotkov novincev.

Za varnost je skrbelo okoli 900.000 pripadnikov varnostnih sil. O kakih večjih varnostnih težavah ni bilo poročil, so pa mediji in opazovalci poročali o težavah pri izvedbi volitev – ponekod so se volišča odprla z zamudo, ponekod pa je odpovedal pred kratkim uvedeni elektronski glasovalni sistem.

Lani razglasili zmago nad IS-jem

To so bile prve parlamentarne volitve, odkar je država decembra lani razglasila zmago nad skrajno sunitsko skupino Islamska država. Številni volitve označujejo kot pomembne za prihodnost države, zlasti z vidika, ali bo državi uspelo doseči spravo med posameznimi narodnimi skupnostmi in tako začrtati pot k trajni stabilnosti.

V Iraku je namreč velik razkorak med večinskimi šiiti, ki zasedajo vodilne položaje v državi, in manjšinskimi suniti, ki se počutijo zatirane.

Šiitski iraški premier, 66-letni Hajdar Al Abadi, ki je na tem položaju štiri leta, je pred volitvami ustanovil lastno volilno zavezništvo, ki ga je poimenoval zmagovalna koalicija. Njegov glavni tekmec je bil njegov strankarski kolega, ki nastopa kot vodilni kandidat rivalskega volilnega zavezništva, nekdanji šiitski premier, 67-letni Nuri Al Maliki.

Obe zavezništvi naj bi imeli dobre možnosti za zmago, prav tako kot zavezništvo pod vodstvom proiranskega Hadija Al Amirija.

Al Abadi velja za človeka, ki si pušča odprta vsa vrata, poleg tega uživa podporo Zahoda. Kritiki mu očitajo, da je zamudil zlato priložnost, da bi se lotil največjih težav v državi, med katere uvrščajo predvsem korupcijo. "Na vsak način je Al Abadi boljši kot tat pred njim," je splošno mnenje, ki ga je mogoče slišati na iraških ulicah. S tatom je mišljen Al Maliki, ki je bil osem let na čelu iraške vlade in za številne velja za najbolj podkupljivega politika v Iraku, ki je tudi omogočil vzpon IS-ja v državi.

IS pozval k bojkotu volitev

Razmere v državi so sicer daleč od rožnatih. Številna mesta so uničena, med njimi velemesto Mosul, ki je nekoč veljalo za trdnjavo IS-ja na severu države. Čeprav je Irak razglasil zmago nad IS-jem, ta skrajna skupina še vedno ni uničena. Skrajneži naj bi se zatekli na puščavsko območje na zahodu države, prav tako obstaja še nekaj skritih skrajnih celic. Nekaj tednov pred volitvami je IS zagrozil, da bo z napadi sabotiral volitve, in sunitske Iračane pozval, naj volitve bojkotirajo.

A. P. J.