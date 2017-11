Na vrhu Apeca se Putin in Trump ne bosta posebej sestala

Odnosi Pekinga in Washingtona na prelomni točki

10. november 2017 ob 07:00

Da Nang - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Ameriški predsednik Donald Trump je po uradnem obisku na Kitajskem odpotoval v Vietnam, kjer se bo udeležil vrha Apeca. Na njem bo tudi ruski predsednik Vladimir Putin, toda posebnega srečanja voditeljev ne bo.

Na dvodnevnem vrhu Foruma za azijsko-pacifiško sodelovanje, ki se bo v Vietnamu začelo v petek in se ga udeležujejo najvišji politiki 21 držav članic, bosta poleg predsednika ZDA, ki bo tako obiskal četrto državo na njegovi prvi azijski turneji, govorila tudi Putin in kitajski predsednik Ši Džinping. Trump bo govoril o svoji viziji za "svobodno in odprto indopacifiško regijo", ki ga napeto čakajo predvsem v gospodarskih krogih. Po izstopu iz sporazuma o transpacifiškem partnerstvu (TPP) sicer načrti ZDA glede gospodarskega sodelovanja s tem območjem ostajajo nejasni.

Urnika se ne skladata

Vendarle pa se v Da Nangu Trump in Putin ne bosta posebej sestala, je povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders, ki je dejala, da niso mogli uskladiti urnikov. V zraku je bilo vseskozi ugibanje, ali bo ob robu vrha prišlo tudi do dvostranskega srečanja med Putinom in Trumpom. Tako iz Moskve kot iz Washingtona so prihajali znaki, da ta možnost obstaja, čeprav je niso nikoli uradno potrdili.

Predstavnik Kremlja Jurij Ušakov je sicer v četrtek ruskim novinarjem sporočil, da srečanje bo, vendar pa da morajo še uskladiti čas in kraj srečanja. Zatem pa je ameriški državni sekretar Rex Tillerson sporočil, da ni bila sprejeta še nobena odločitev glede tega. Trump in Putin sta se sicer nazadnje srečala julija na vrhu skupine G20 v Hamburgu. Trump je v nedeljo izjavil, da je pričakovati, da se bo srečal s Putinom, s katerim naj bi govorila o Severni Koreji. V Pekingu je tako Kitajsko kot Rusijo pozval, naj hitro ukrepata za rešitev severnokorejske jedrske krize.

V Vietnam je Trump pripotoval po končanem obisku na Kitajskem. Peking je zapustil v prepričanju, da sta s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom uredila sporna vprašanja in da se je začelo novo obdobje v odnosih med obema državama, je za Radio Slovenija poročal Uroš Lipušček. Ši je po koncu uradnih pogovorov dejal, "da so odnosi med Kitajsko in ZDA na prelomni zgodovinski točki". Trump je kitajskega predsednika označil za izjemnega človeka, prav tako pa je pozitivno ocenil tudi nedavni kitajski partijski kongres, čeprav so posebej v ameriškem kongresu in v Pentagonu še naprej zelo kritični do Pekinga.

Obisk je bil kronan s podpisom 253 milijard dolarjev težkih pogodb, a vendarle gre večino za pisma o nameri. Hkrati Trump za rekordni ameriški trgovinski primanjkljaj s Kitajsko prvič ni obtožil Pekinga, ampak svoje predhodnike. Zdi se, da sta Trump in Ši sklenila nekakšno vezano trgovino. ZDA se bodo odrekle najstrožjim protekcionističnim ukrepom, Kitajska pa bo bolj odprla svoj trg za ameriške izdelke. Predsednika sta se zavzela za odpravo jedrskega orožja na Korejskem polotoku, vendar pa kitajska stran ni sprejela ameriške zahteve po popolni gospodarski zapori Pjongjanga.

T. J.