Na vrhu Arabske lige obsodbe Irana, a brez odziva na napade v Siriji

15. april 2018 ob 20:24

Dhahran - MMC RTV SLO, Reuters

Savdski kralj Salman je v uvodnem nagovoru na vrhu Arabske lige Iran obsodil vmešavanja v dogajanje v Siriji, nedavnega ameriško-britansko-francoskega napada pa ni omenjal. Voditelji so se zavezali podpori Palestincem.

"Ponavljamo odločno obsodbo terorističnih dejanj, ki jih Iran izvaja v arabski regiji in zavračamo njegovo očitno vmešavanje v notranje zadeve arabskih držav," je dejal Salman v uvodnem nagovoru, vendar ni navedel podrobnosti. Iran sicer v sirskem konfliktu podpira režim predsednika Bašarja al Asada, medtem ko je Savdska Arabija z zaveznicami na strani sunitskih upornikov.

Iran in Savdska Arabija se po poročanju Reutersa že desetletja borita za prevlado v regiji, na nasprotnih bregovih pa sta tudi v vojnah v Siriji in Jemnu.

Niti v uvodnem govoru Salmana niti v skupni izjavi po koncu zasedanja v mestu Dhahran na vzhodu Savdske Arabije ni bilo omembe napada zahodnih sil na cilje v Siriji, ki so bili po navedbah ZDA, Velike Britanije in Francije povračilo na kemični napad sirskih sil Bašarja Al Asada.

Savdska Arabija in njene zaveznice so sicer v soboto izrazile podporo napadom, Irak in Libanon sta jih obsodila, druge države - Jordanija in Kuvajt pa nista izbirali strani, temveč sta pozvali k politični rešitvi.

Kritike ameriškega priznanja Jeruzalema

Čeprav so Savdska Arabija in ZDA zaveznice, je kralj Salman kritiziral selitev ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem in opozoril, da je Vzhodni Jeruzalem del palestinskih ozemelj. Tokratni vrh Arabske lige pod vodstvom Savdske Arabije, ki je vodenje prevzela od Jordanije, zaradi lanskega Trumpovega priznanja Jeruzalema za prestolnico Izraela poteka pod imenom "Jeruzalemski vrh".

Podpora Palestincem

17 voditeljev Arabske lige se je v zaključni izjavi zavezalo podpori Palestincem in zagotavljanju regionalne varnostni ter pozvalo k spoštovanju arabske suverenosti in razorožitvi milic, vendar podrobnosti niso zapisali. Kralj Salman je sporočil, da bo Savdska Arabija 200 milijonov dolarjev namenila za podporo Palestincev, 50 milijonov dolarjev pa bodo namenili agenciji Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA).

Spor s Katarjem še traja

Katar, s katerim so se Savdijci sprli, ker naj bi podpiral islamske skrajneže in bil preblizu Iranu, je poslal delegacijo na nižji ravni. Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrajn in Egipt so lani uvedli blokade Katarja, sporu pa še ni videti konca. Pred začetkom vrha so štiri države ponovile, da je izpolnitev njihovih zahtev, med katerimi je zaprtje televizije Al Džazira, osnova za konec krize s Katarjem.

J. R.