Na Zanzibarju aretirali dvajset ljudi zaradi očitkov o homoseksualnosti

Homoseksualnost je v Tanzaniji zločin

17. september 2017 ob 11:02

Zanzibar - MMC RTV SLO

Na polavtonomnem tanzanijskem arhipelagu Zanzibar je bilo aretiranih 20 ljudi, razlog pa so očitki o "vpletenosti" v homoseksualnost, je sporočila policija.

Kot poroča BBC, je bilo 12 žensk in osem moških prijetih v hotelu, kjer so bili na seminarju o izobraževalnih programih na temo HIV-a in aidsa. Letos so oblasti številnim zasebnim zdravstvenim klinikam prepovedale opravljati storitve na področju boja proti HIV-u in aidsu, češ da spodbujajo homoseksualne spolne odnose. V Tanzaniji je namreč istospolna usmerjenost zločin.

"Vpleteni so v homoseksualnost. Aretirali smo jih in jih zaslišujemo. Policija ne more zatiskati oči pred takšnim delovanjem," je na televiziji dejal tamkajšnji policijski poveljnik Hasan Ali Nasri.

V petek je namestnik zdravstvene ministrice Hamisi Kingvangala v parlamentu prisegel, da se bodo "bojevali z vsemi močmi proti skupinam, ki podpirajo homoseksualnost v državi," poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Julija 2016 je vlada prepovedala uvoz in prodajo lubrikantov za spolne odnose, ker naj bi po besedah ministrice za zdravje Umi Mvalimu spodbujali homoseksualnost, kar naj bi povzročilo širjenje HIV-a in aidsa.

30 let zapora

Za moške homoseksualne odnose je zagrožena do 30-letna zaporna kazen. Kljub prepovedi homoseksualnosti je bila Tanzanija do nedavnega nekoliko bolj strpna do gejev kot v številnih drugih afriških državah, porast homofobne retorike vlade pa je povzročil tudi porast diskriminacije, poroča mediji.

B. V.