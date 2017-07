Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Igrače so drugo najpogosteje zaseženo ponarejeno blago na zunanjih mejah EU-ja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na zunanjih mejah EU-ja lani zasegli za 670 milijonov evrov ponaredkov

Na prvem mestu cigarete, nato igrače in živila

20. julij 2017 ob 14:45

Bruselj - MMC RTV SLO

Po zadnjih ocenah Evropske komisije so carinski organi leta 2016 na zunanjih mejah EU-ja zasegli več kot 41 milijonov ponarejenih izdelkov v skupni vrednosti več kot 670 milijonov evrov.

V primerjavi z letom 2015 se je število zaseženih izdelkov povečalo za dva odstotka, so sporočili iz predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Med zaseženimi izdelki na prvem mestu ostajajo cigarete (24 odstotkov), sledijo igrače (17 odstotkov), živila (13 odstotkov) in embalažni material (12 odstotkov).

Vsakdanji izdelki, ki bi bili lahko nevarni za zdravje in varnost, kot so hrana ter pijača, zdravila, igrače in gospodinjske električne naprave, predstavljajo več kot tretjino vsega zaseženega blaga.

"Ponarejeni izdelki predstavljajo veliko grožnjo za zdravje in varnost potrošnikov EU-ja ter obenem škodijo legalnemu poslovanju in državnim prihodkom," je ob tem povedal evropski komisar za ekonomske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici.

Alkohol iz Singapurja, zdravila iz Indije

Leta 2016 je 80 odstotkov ponarejenih izdelkov prišlo iz Kitajske, ki tako ostaja glavna država izvora ponarejenega blaga. Veliko cigaret je prišlo iz Vietnama in Pakistana, največ alkoholnih pijač pa iz Singapurja. Iran je glavna država izvora za oblačilne dodatke, Hongkong za mobilne telefone, Indija pa za zdravila.

V več kot 90 odstotkih zasegov je bilo ponarejeno blago uničeno ali pa je bil sprožen kazenski postopek.

Evropska komisija tovrstna poročila objavlja vse od leta 2000.

J. R.