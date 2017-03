Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Poklon otroškim žrtvam nacističnega "čiščenja" arijske rase med drugo svetovno vojno na Dunaju iz leta 2002. Foto: EPA Heinrich Grossu, nacistični zdravnik, ki je izvajal nekatere od smrtonosnih poskusov, je imel po vojni uspešno kariero. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nacisti na dunajski kliniki, kjer so pobijali prizadete otroke, po vojni obdržali službe

Otroke vklepali v prisilne jopiče

15. marec 2017 ob 08:45

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Skoraj vsi uslužbenci klinike Am Spiegelgrund na Dunaju, v kateri so nacisti med drugo svetovno vojno pobili skoraj 800 prizadetih otrok, so po letu 1945 obdržali službe, zlorabe in zanemarjanje bolnikov pa so se nadaljevali tudi potem.

Avstrijske oblasti v poročilu, pripravljenem na podlagi pogovorov z nekdanjimi bolniki in uslužbenci, ugotavljajo, da je bilo v "paviljonu 15" od konca druge svetovne vojne do zgodnjih 80. let zaprtih od 600 do 700 otrok in mladostnikov, ki so bili žrtve "celovitega sistema nasilja".

V poročilu piše, da so zaposleni, med katerimi je bila večina neustrezno kvalificiranih, na veliko uporabljali zdravila za pomiritev otrok, zapirali so jih v postelje s kletko in vklepali v prisilne jopiče.

V ustanovi, ki ne deluje več, je v tem obdobju umrlo najmanj 70 bolnikov, od tega okoli 80 odstotkov za pljučnico, za katero so zboleli zaradi grobega ravnanja in nedohranjenosti, piše v poročilu. "Takšne razmere za zdravljenje prizadetih ljudi so daleč od profesionalnih standardov zdravljenja tistega časa," je dejala ena od avtoric poročila Hemma Mayrhofer.

Nacisti pomorili skoraj 800 otrok

"Paviljon 15" je bil del otroške klinike Am Spiegelgrund, kjer so nacisti pomorili skoraj 800 otrok, ki so bili žrtev psevdoznanstvenih poskusov ali pa so jih zaplinili. Njihove posmrtne ostanke so še dolgo po vojni uporabljali v znanstvene namene.

Kot navaja poročilo, so po vojni možgane otrok, ki so umrli, dali Heinrichu Grossu, nacističnemu zdravniku, ki je izvajal nekatere od teh smrtonosnih poskusov. Gross (1915—2005), ki so mu sodili, a ni bil nikoli obsojen in je imel po vojni uspešno kariero, je tako lahko nadaljeval raziskave, ki jih je začel pred letom 1945, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

B. V.