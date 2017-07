Nad tihotapce z migranti tudi z omejitvijo izvoza čolnov v Libijo

Letos Sredozemsko morje prečkalo več kot 100.000 migrantov

17. julij 2017 ob 16:02

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Zunanji ministri Evropske unije so na zasedanju v Bruslju sprejeli nove ukrepe v boju proti tihotapljenju migrantov iz Libije. Uvedli so omejitve izvoza in dobave napihljivih čolnov in zunajkrmnih motorjev v Libijo.

Članice Unije bodo tako imele pravno podlago za preprečevanje izvoza ali dobave omenjenega blaga Libiji, ko bo obstajal utemeljen sum, da ga bodo uporabljali tihotapci in trgovci z ljudmi.

Omejitve, ki bodo veljale tudi za napihljive čolne in zunajkrmne motorje na poti v Libijo preko EU, ne bodo preprečile izvoza ali prodaje omenjenega blaga za zakonito uporabo civilistov, na primer ribičev.

Podaljšali misijo Eubam

Ministri so tudi potrdili podaljšanje misije Eubam, ki je doslej pomagala libijskim oblastem pri upravljanju južne meje, pregonu in kazenskem pravosodju, do konca decembra 2018, zdaj pa bo tudi načrtovala morebitno misijo za zagotavljanje civilne zmogljivosti in krizne pomoči.

Poudarili so pomen pomorske operacije Sophia, namenjene uničenju poslovnega modela tihotapcev in trgovcev z ljudmi v južnem osrednjem Sredozemlju, ki ima tudi dve podporni nalogi: usposabljati libijsko obalno stražo in prispevati k izvajanju embarga ZN na orožje.

80 odstotkov migrantov prišlo iz Libije

Letos je Sredozemsko morje po podatkih Mednarodne organizacije za migracije prečkalo že več kot 100.000 migrantov, od tega jih je prišlo več kot 80 odstotkov s čolnom iz Libije v Italijo.

Na dnevnem redu je med drugim še opredelitev prihodnjih prioritet v sklopu globalne strategije, med katerimi je pričakovati obrambo mednarodnega reda na podlagi skupnih pravil, ki ga med drugim spodkopavajo poteze ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ter krepitev regionalnega reda, pri čemer viri pri EU izpostavljajo tudi Zahodni Balkan, zlasti dialog med Srbijo in Kosovom.

A. V.