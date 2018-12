Nagrada Saharov za ukrajinskega režiserja Olega Sencova

Tajani: Nagrada podeljena za branjenje demokracije in človeškega dostojanstva

12. december 2018 ob 17:12

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

Evropski parlament je v četrtek na slovesnosti v Strasbourgu nagrado Saharov za svobodo misli podelil ukrajinskemu režiserju Olegu Sencovu, ki je bil leta 2015 obsojen na 20-letno zaporno kazen. Prestaja jo v zaporu na severu Rusije.

V imenu Sencova sta nagrado - priznanje in 50.000 evrov - prevzela njegova sestrična Natalija Kaplan in odvetnik Dmitrij Dinze, saj je on v zaporu in se ni mogel udeležiti podelitve. Kaplanova ga je označila za "k ciljem usmerjenega človeka z izostrenim čutom za pravičnost".

Prebrala je njegovo pismo, v katerem se je poklonil Andreju Saharovu, disidentu v obdobju Sovjetske zveze. "Da je moje ime povezano z njegovim, je zame prevelika čast," je poudaril Sencov. Izrazil je upanje, da bo imel še čas, da bo lahko naredil nekaj, kar mu bo dalo občutek, da si zasluži nagrado. Odsotnost Sencova so zaznamovali s praznim sedežem v parlamentu.

V petek, 14. decembra 2018, bo ob 18. uri v Hiši Evropske unije na Dunajski 20 v Ljubljani možen brezplačen ogled dokumentarnega filma »Proces: ruska država proti Olegu Sencovu«, ki mu bo sledil pogovor o nagradi Saharova za svobodo misli, boju za spoštovanje temeljnih človekovih pravic ter vlogi, ki jo pri tem lahko igra (dokumentarni) film. Vsi zainteresirani lahko karto rezervirajo na tel. številki: (0)1 252 88 43 ali na spletnih povezavah: http://bit.ly/saharov2018-prijava ali info@hisaEU.si

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je medtem povedal, da so Sencovu nagrado podelili za njegovo odločnost za branjenje demokracije in človeškega dostojanstva. Nagrada pa je povezana z zahtevo za takojšnjo izpustitev ukrajinskega režiserja.

Leta 2015 obsojen zaradi "načrtovanja terorističnih napadov" na Krimu

42-letni oče dveh otrok je bil leta 2015 obsojen zaradi "načrtovanja terorističnih napadov" na Krimu. Obsodili so ga, ker je nasprotoval temu, da si je Rusija nezakonito prisilno priključila del njegove domovine Ukrajine, s čimer je po njegovem mnenju brezobzirno prekršila mednarodno pravo ter tudi lastne mednarodne in dvostranske zaveze.

Obsodba je postala odmeven simbol usode približno 70 ukrajinskih državljanov, ki so jih ruske okupacijske sile na Krimskem polotoku po priključitvi nezakonito aretirale in obsodile na dolge zaporne kazni. Letos je več mesecev gladovno stavkal.

Evropski parlament je 14. junija letos sprejel resolucijo o Rusiji, predvsem o primeru Olega Sencova, in v njej od ruskih oblasti zahteval, naj nemudoma in brezpogojno izpustijo Sencova in druge ukrajinske državljane, ki so nezakonito pridržani v Rusiji in na Krimskem polotoku.

Moskva: Odločitev Evropskega parlamenta je politična

Oktobra so ga evropski poslanci izbrali za prejemnika nagrade Saharov za svobodo misli. Moskva je tedaj odločitev Evropskega parlamenta označila za "povsem politično". Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je ob tem dejala, da ni jasno, na podlagi česa je dobil to prestižno nagrado. "Praktično nihče ne gleda njegovih filmov," je poudarila.

Sodni proces proti Sencovu in solidarnost, ki mu jo izkazujejo kolegi iz filmskih krogov ter Evropska filmska akademija, prikazuje dokumentarni film z naslovom Proces: ruska država proti Olegu Sencovu.

Projekcija dokumentarnega filma bo v Hiši Evropske unije v Ljubljani v petek, sledil pa mu bo tudi pogovor o nagradi Saharov za svobodo misli, boju za spoštovanje temeljnih človekovih pravic ter vlogi, ki jo pri tem lahko igra dokumentarni film.

Evropski parlament nagrado Saharov vsako leto podeli posameznikom ali organizacijam, ki so se posebej odlikovali v svojem zavzemanju za človekove pravice in svobodo govora. Lani je nagrado prejela venezuelska opozicija.

A. V.