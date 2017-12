Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Gasilci so iz goreče stavbe rešili večino prebivalcev, a za najmanj 12 ljudi je bilo prepozno. Foto: Reuters S požarom se je spopadalo več kot 160 gasilcev. Foto: Reuters Dodaj v

Najhujši požar v New Yorku v 25 letih terjal 12 žrtev

Zagorelo v stanovanjskem bloku v Bronxu

29. december 2017 ob 07:42

New York - MMC RTV SLO

Iz okrožja Bronx v New Yorku poročajo o požaru v večstanovanjski stavbi. Umrlo je najmanj 12 ljudi, še štirje so v smrtni nevarnosti, med žrtvami pa je tudi enoletni otrok.

Vzrok požara še ni znan, že zdaj pa je jasno, da gre za najhujši požar v New Yorku v zadnjih 25 letih, je potrdil newyorški župan Bill de Blasio.

Z ognjenimi zublji na aveniji Prospect, nedaleč od univerze Fordham in znamenitega živalskega vrta v Bronxu, se spopada več kot 160 gasilcev.

Oblasti navajajo, da se je prvi alarm v sto let stari petnadstropni opečnati stavbi z 20 stanovanji oglasil ob približno 19. uri. Po navedbah gasilcev je požar izbruhnil v pritličju in se hitro razširil v višja nadstropja.

De Blasio je povedal, da so v bližnji šoli vzpostavili zavetišče za prebivalce, ki so zaradi požara ostali brez strehe nad glavo.

"Nepopisljiva tragedija"

"Tu smo na prizorišču nepopisjive tragedije," je nagovoril kamere župan De Blasio s kraja požara. "Nocoj so bile tu v Bronxu družine raztrgane narazen. To je najhujša požarna tragedija, ki smo ji bili v tem mestu priča v najmanj četrt stoletja. Glede na podatke, ki jih imamo, bo število žrtev požara najvišje po dolgih letih."

Gasilski načelnik Daniel Nigro pa je požar opisal kot "tragedijo ... brez dvoma zgodovinsko v svoji razsežnosti". "Ljudje so umrli v različnih nadstropjih bloka, starost žrtev pa se giblje od enega do 50. leta starosti. Nam kot gasilcem tragedije zagotovo niso tuje, a smo pretreseni nad današnjim številom žrtev."

Če izvzamemo teroristične napade 11. septembra 2001 na Svetovni trgovinski center (WTC), je bil do zdaj najsmrtonosnejši požar v New Yorku prav tako v Bronxu leta 1990, ko je v klubu Happy Land umrlo 87 ljudi, večinoma mladih Hondurašanov, ki so praznovali karneval. Požar je podtaknil nezaposleni kubanski begunec, da bi se maščeval dekletu, ki je delala v klubu.

K. S.