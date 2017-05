Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Vzrok za nesrečo policija raziskuje. Foto: Reuters Obiskovalci so po koncertu dvorano zapustili v šoku. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Najmanj 19 mrtvih po koncertu Ariane Grande v Manchestru

Več mrtvih in ranjenih

23. maj 2017 ob 02:20

Manchester - MMC RTV SLO/Reuters

Po koncertu ameriške poppevke Ariane Grande v Manchestru je odjeknila eksplozija, ki je po prvih podatkih zahtevala najmanj 19 smrtnih žrtev, okoli 50 obiskovalcev je bilo poškodovanih.

Ponedeljkov koncert Grandejeve v manchestrski areni se je končal z množično evakuacijo, potem ko je tamkajšnja policija prejela klice o eksploziji. Vsaj 19 ljudi je mrtvih in okoli 50 poškodovanih, je poročal britanski časnik Independent. Na družbenem omrežju Twitter pa so se pojavili videoposnetki, kako obiskovalci koncerta panično tečejo iz arene.

Po poročanju tiskovne agencije Reuters je eksplozija odjeknila po koncu koncerta. Priče v barih blizu arene pa so po poročanju Al Jazeere okoli pol enajstih zvečer slišale dva močna poka. "Bila je huda eksplozija - lahko si jo čutil v prsih. Bilo je kaotično. Vsi so tekli in kričali ter samo poskušali najti izhod," se je spominjala obiskovalka koncerta Catherine Macfarlane za Reuters. Takoj po eksploziji so z manchestrske policije javili, naj se ljudje izogibajo arene. "Pok, ki je spominjal na bombo, je vse spravil v paniko in zato smo samo hiteli, da čim prej zapustimo areno," je za britansko tiskovno agencijo PA dejal 22-letni obiskovalec koncerta Majid Khan.

Manchestrska arena sicer velja za največjo dvorano v Evropi, ki lahko sprejme do 21.000 ljudi. Predstavnik za stike z javnostjo z založbe Universal, pod katero deluje Grandejeva, je za Reuters sporočil, da je pevka "ok".

Več sledi ...

K. K.