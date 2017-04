Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ženski sta umrli v državi New South Wales. Foto: EPA Sorodne novice Avstralija: Zaradi ciklona evakuirali več tisoč ljudi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Najmanj dve smrtni žrtvi poplav v Avstraliji

Veter je pihal s hitrostjo 260 kilometrov na uro

1. april 2017 ob 10:34

Canberra - MMC RTV SLO

Dve ženski sta umrli v poplavah, ki so prizadele dve avstralski državi po ciklonu Debbie, oblasti pa se bojijo, da je utonilo še več ljudi.

Obe ženski sta umrli v državi New South Wales. Na severu te države in na jugu Queenslanda je bilo evakuiranih več deset tisoč ljudi. Pozivi nekaterih ljudi na pomoč so ostali neuslišani, saj je bilo prenevarno, da bi prišli do njih.

V številnih krajih vodna gladina še narašča po tem, ko je zaradi ciklona četrte stopnje na nekaterih območjih samo v četrtek padlo trikrat toliko dežja, kot je mesečno povprečje, poroča BBC.

Ciklon je povzročil hudo škodo na stavbah, cestah in pridelkih. Veter je pihal s hitrostjo 260 kilometrov na uro. Morski strokovnjaki opozarjajo, da je ciklon verjetno poškodoval tudi Veliki koralni greben.

Zavarovalnice so sporočile, da je še prezgodaj za oceno obsega škode, vloženih pa je bilo že več tisoč zahtevkov za povrnitev škode. Dolgoročno naj bi škodo imel tudi turizem.

Za pomoč je bilo vpoklicanih na stotine vojakov, ki pomagajo pri čiščenju, helikopterji pa so na voljo za dostavo nujne pomoči, kot so hrana, voda in gorivo.

B. V.