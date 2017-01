Najodmevnejši atentati v zgodovini: od Julija Cezarja do Benazir Buto

Mahatma Gandhi, indijski politični voditelj in odvetnik, znan po svojem gorečem zagovorništvu nenasilnega odpora, ki je odigral eno ključnih vlog na poti indijske neodvisnosti izpod britanskega imperija, je umrl 30. januarja 1948. Takrat je, obkrožen z nekaterimi člani svoje družine in nekaj privrženci, stal na stopnicah pred krajem, kjer naj bi molili, ko se mu je približal Nathuram Hodse, hindujski nacionalist in trikrat ustrelil vanj. Motiv za umor naj bi bila jeza, ker je Indija sprejela odločitev, da Pakistanu da 420 milijonov rupij pomoči. Rane so bile za miroljubnega aktivista, ki so ga sicer predtem skušali umoriti že petkrat, usodne. Njegovega morilca in več njegovih sozarotnikov so prijeli in jim sodili. Hodseja in Narayana Apteja so obsodili na smrt z obešanjem, preostalo šesterico pa na doživljenjski zapor (enega izmed njih so kasneje oprostili). Foto: Reuters