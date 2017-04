Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Daily News in ProPublica (na sliki) sta dobila nagradi a poročanje o policistih v New Yorku, ki so na podlagi zastarelega zakona deložirali pripadnike manjšin in revne, obtožene kaznivih dejanj, še pred pravnomočno obsodbo. Foto: EPA Nagrado za mednarodno poročanje so dobili pri New York Timesu. Foto: Reuters Sorodne novice V javnost prišel del Trumpove davčne napovedi iz leta 2005 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Najpomembnejši Pulitzerjevi nagradi Daily Newsu in ProPublici

V nagrajenem mednarodnem konzorciju tudi novinarji Dela

11. april 2017 ob 09:07

New York - MMC RTV SLO/STA

Najprestižnejšo Pulitzerjevo nagrado za javno službo sta letos prejela newyorška medija časopis Daily News in neprofitni medij ProPublica za poročanje o policistih v New Yorku.

Daily News in ProPublica, ki medije oskrbuje z raziskovalnimi vsebinami, sta dobila zlato medaljo zaradi poročanja o policijskih zlorabah zakona iz 70. let prejšnjega stoletja v mestu New York, ki je bil izvirno namenjen čiščenju prostitucije s Times Squarea. Policija pa ga je kasneje izkoriščala za deložacije pripadnikov manjšin in revnih, obtoženih kaznivih dejanj, še preden so bili pravnomočno obsojeni.

V mednarodnem konzorciju tudi novinarji Dela

Pulitzerjevo nagrado za razlagalno novinarstvo je dobil tudi mednarodni konzorcij okrog 100 medijev iz 80 držav, med njimi tudi Dela, ki so raziskovali razvpite Panamske dokumente. V mednarodnem konzorciju raziskovalnih novinarjev (ICIJ) so raziskali 11,5 milijona dokumentov iz ukradene in objavljene datoteke pravniškega podjetja Mossack Fonseca, ki je bilo specializirano za ustanavljanje off shore podjetij. Konzorcij je objavil informacije o mednarodnih davčnih oazah, diktatorjih, politikih in drugih davčnih prevarantih, ki so skrivali denar v oazah.

Razkrili so med drugim povezave med tem denarjem in državljansko vojno v Siriji, podrobnosti o ropanju afriških naravnih virov, sodelavcih ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki so poskrili dve milijardi dolarjev in podobno. Vsega skupaj je konzorcij objavil 4.700 zgodb, na podlagi katerih je 79 držav sprožilo preiskave, odstopali so premierji in ministri, okrog 400 podjetij z borz pa je izgubilo skupaj 135 milijard dolarjev.

New York Timesu nagrada za mednarodno poročanje

Novinar Charleston Gazette Maila Eric Eyre je prejel nagrado za raziskovalno novinarstvo zaradi poročanja o zlorabah sredstev proti bolečinam v revnih predelih Zahodne Virginije. Nagrado za nacionalno poročanje je dobil novinar Washington Posta David Fahrenthold, ki je lani razkril sporne prakse dobrodelne ustanove predsedniškega kandidata Donalda Trumpa. Isti novinar je tudi prvi objavil novico o videoposnetku, na katerem se Trump hvali z neprimernim obnašanjem do žensk. Pulitzerja za mednarodno poročanje si je prislužila celotna redakcija New York Timesa za vrsto poročil o tem, kako si ruski predsednik Vladimir Putin prizadeva razširiti moč in vpliv Moskve po svetu.

Pulitzerjeve nagrade podeljujejo že od leta 1917. Nagrade je ustanovil izdajatelj Joseph Pulitzer. Najbolj pomembna je nagrada za javno službo, ki ne prinaša denarne koristi, ampak ob zlati medalji le slavo in čast. Nagrade se podeljujejo v 14 novinarskih kategorijah in sedmih umetniških. Zmagovalec vsake kategorije prejme 10.000 dolarjev.

T. J.