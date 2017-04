Najstarejša Zemljanka Emma Morano umrla v starosti 117 let

"Nisem želela, da bi me kdorkoli nadzoroval"

15. april 2017 ob 20:03

Rim - MMC RTV SLO/Reuters

Italijanka Emma Morano je bila do nedavnega uradno najstarejši človek na Zemlji in zadnja živeča oseba, ki se je rodila v 19. stoletju. Umrla je v starosti 117 let.

Moranova se je rodila 29. novembra 1899 v pokrajini Piemont na severu Italije. Živela je v treh različnih stoletjih, preživela dve svetovni vojni in več kot 90 različnih italijanskih vlad. Nazadnje je živela v mestecu Verbania v bližini italijansko-švicarske meje.

Svojo visoko starost je pripisovala uživanju dveh surovih jajc dnevno in ločitvi od nasilnega moža leta 1938, kmalu po smrti sedem mesecev starega edinca. Po tem se ni več poročila. "Nisem želela, da bi me kdorkoli nadzoroval," je povedala ob imenovanju za najstarejšo osebo na Zemlji.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA so novico o smrti sporočili njeni svojci.

J. R.